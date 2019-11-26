香港泛民大勝 美議長：對民主自由投下響亮一票

香港泛民主派在地方區議會選舉取得壓倒性席次，美國政界普遍視為自由民主的勝利。美眾議院議長裴洛西今天表示，香港人對民主自由及自治投下響亮的一票，北京必須尊重。

在「反送中」運動延燒5個多月之際，香港24日舉辦區議會選舉，投票率超過71%，創下香港歷來選舉投票率最高的一次。根據港媒初步統計，非建制派在所有民選452席次中拿下388席，其中以泛民派為絕大多數，親中建制派則僅拿下59席。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天推文表示，香港歷史性投票結果啟發了美國與世界上所有愛好自由的人們。裴洛西說：「香港人民對民主自由及自治投下響亮的一票，北京必須予以完全尊重。」

參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）今天透過推特（Twitter）指出，香港區議會選舉見證歷史性投票率，結果顯示自由、民主及持續保持自治獲得壓倒性票數。麥康奈表示，香港人民大聲清楚表達自己，現在領導人該聆聽了。

除了重量級國會議員外，多位跨黨派美國議員也推文讚賞香港區議會選舉結果，並呼籲北京尊重香港人民意見。

民主黨籍眾議員麥高文（Jim McGovern）今天推文表示，他被香港人民在區選創下的歷史性投票率所啟發。麥高文對中國喊話：「北京應該尊重人民意願，並承認民主能為香港帶來穩定繁榮，這符合『一國兩制』體制。」

共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）表示，香港人民清楚地發聲，他們對人權及自治的渴望獲得響亮的勝利，「希望北京有聽懂並瞭解其侵略不會被容忍」。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）昨天透過辦公室推特帳號，向所有初次參加香港區議會選舉就獲得勝利的候選人說：「選舉結果不言而喻，香港人民希望對他們未來有發言權，香港下一代民主應啟發所有人一起參與。」

共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）昨天指出，香港人民投票人數創下紀錄，他們用選票要求民主及自治，「自由世界聽見他們的聲音並與香港站在一起」。

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）表示，香港人民透過選票，清楚傳達他們希望民主自由受到確保，且針對港警暴力能有政治解決方案。委員會並呼籲美國總統川普迅速簽署「香港人權與民主法案」，以展現美國與香港人民站在一起。

獲得美國跨黨派支持的「香港人權與民主法案」21日正式送出國會，遞交至白宮給川普簽署。法案授權美國總統每年點名並透過凍結資產、簽證限制等措施，制裁侵害香港人權的人士，法案也要求美國國務卿定期檢視香港自治情況。

根據美國法律，國會兩院通過法案後，總統有10天時間考慮簽署或提出反對，若總統選擇什麼都不做，法案即在10天後自動生效。