「共諜」爆料企業「中國創新」曾想來台灣投資　投審會：基於國安駁回

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）有媒體指出，自稱中國間諜的「王立強」聲稱，中國創新投資公司協助中國控制台灣媒體。且「中國創新投資公司」董事長向心，曾來台申請投資。

經濟部投審會今(25)日表示，2016年的確曾經收到申請，但當時基於國家安全考量，已駁回此案。

中央社報導，台大教授高成炎曾在政論節目上指出，他經營的地熱公司接到過「中國創新投資公司」董事會主席向心邀約，表達投資意願。

對此，經濟部投審會傍晚發布新聞稿表示，向心與龔青等人曾在2016年12月30日，向投審會申請以新台幣1億元設立公司，擬經營不動產買賣業等業務，但經會同相關機關審查後，基於國家安全考量，已於2017年4月20日駁回此案。

為查察外媒報導中國間諜王立強所訴情事，內政部長徐國勇25日下午證實，確實在桃園機場留置調查「中國創新投資公司」執行董事向心及替任董事龔青。

立場新聞引據中國創新投資在今年4月發表的2018年報顯示，至2018年12月31日，公司共有11名工作人員；7名董事當中，主席暨執董向心，非執董周贊，替任董事龔青則是向心的妻子。

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根據該公司官網資訊，「中國創新」憑藉多年來在中國內地市場之經驗及廣闊網路，分別透過投資儲能產品、光源產品、節能材料及媒體終端，以節能減排為發展目標，實現在「新能源」、「新光源」、「新材料」及「新媒體」四個產業領域之實質項目突破。

根據官網資訊，向心與其妻子背景分別如下:

向心先生（「向先生」），出生於1963年，本公司董事局主席（「主席」）、行政總裁（「行政總裁」）及執行董事。 向先生曾於中國若干大型機構工作，並長時間從事科技項目管理及公司策略研究。向先生亦擁有多年項目投資及資訊科技業務之經驗，持有南京理工大學理學學士學位及工學碩士學位，亦為中國科技教育基金會理事長。

龔青女士（「龔女士」），出生於1969年，於南京理工大學本科畢業，並持有南澳洲大學工商管理碩士學位。 龔女士曾於中國國防科技信息中心、中信國際合作公司等中國大型機構工作，從事科技管理及經濟管理多年。 龔女士為向先生之配偶，亦為向先生在一間於香港聯交所創業板上市之公司中國趨勢控股有限公司之替任董事。

中央社25日來自上海的報導指出，被指為「掩護中國特務工作」的中國創新投資有限公司，2007年曾搭上政策開放列車，成為率先高調宣布投資中國軍工企業的外資，其高層背景引人猜測。

報導引述官網與新浪財經報導，「中國創新」2002年2月7日在開曼群島註冊成立，同年8月28日在香港交易所主板上市。

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不過「中國創新」成立後的5年裡，由於科技股股災、SARS肆虐中港兩地以及中國股市持續低迷，中國創新對投資中國躊躇不前，主要投資集中在香港及台灣，投資總額約3150萬港元。

2007年5月17日，中國官方提出「關於軍工企業股份制改造的指導意見」，中國創新投資有限公司當年即高調宣布，供股集資投資中國軍工業。

據中國媒體當時的報導，中國創新掀開了入主軍工行業的新篇章，成為當時「香港地區第一家敢吃『螃蟹』的外資企業」。此後，中國創新開始一系列投資，包括進入軍民兩用無人飛機市場。

2008年1月，中國創新又宣布與中國兵器工業集團光電局簽訂諒解備忘錄，取得投資中國兵器工業集團兩個太陽能計畫的優先權。

鑑於投資標的均和軍用產品、軍工企業有關，中國創新的背景相當引人注目，不過，中國媒體相關報導都沒有進一步解釋該公司的背景。

2008年當時的報導僅稱，中國創新之所以「敢吃軍工螃蟹」，除了「具備對應的政策支持面」外，其與美國花旗國際企業投資建立策略投資夥伴關係，擁有強有力的資金保證。

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