TIFA腦洞大開！台灣國際藝術節台北兩廳院登場　楊烈領銜開幕歌舞劇

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）2020台灣國際藝術節帶來國內外共十國百場精采好戲，盼成為大家生活中的「繆思」，透過表演藝術和社會產生連結，開幕大戲「十二碗菜歌」由楊烈和蔡昌憲領銜主演，為大型戶外公演，藝術節將於明（2020）年2月21日登場，票券將於12月1日起線上開賣。

TIFA台灣國際藝術節（Taiwan International Festival of Art）已邁入第12年，延續「人人的藝術嘉年華」，已「腦洞大開」為題肩負「To Inspire For All」的理念盼透過表演藝術和社會議題產生連結，這次在為期兩個多月的活動中，帶來國內外17檔表演，共102場演出，設計40多場週邊活動，精彩可期。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，現在是一個「多劇場」的時代，兩廳院花了兩年時間跨部門討論，希望能突破歷屆的國際藝術節，重新思考它的新面貌，最終賦予它「To Inspire For All」意義，希望能啟發每一個人。

劉怡汝強調，今年TIFA將帶給大家三面向，一是呈現最厲害最頂尖的演出，二是選擇不同以往的路走所產生出的新觀點，三則是將熟悉的事物拆解開來重新看，之後得到的啟示。

今年集結各國重量級特色作品，十分發人省思，像是長達9.5小時演出不中斷的舞作，沒有舞者只有對死亡想像的劇場等。首度來台的有義大利鋼琴家 Ludovico Einaudi、日本鬼才劇作家野田秀樹（Hideki Noda）、英國著名舞團肯杜可（Candoco Dance Company）等，另外，再度回歸該藝術節舞台的法國假聲男高音Philippe Jaroussky、德國Rimini 劇團等。



TIFA今年定調「腦洞大開」，帶來系列創意十足演出（圖/兩廳院）

今年開幕將由「十二碗菜歌」揭開序幕，並獲公益支持舉辦大型戶外公演，由兩廳院駐館藝術家樊宗錡擔任編導，知名本土巨星楊烈、超級紅人蔡昌憲領銜主演，打造「臺味歌舞劇」結合「臺式辦桌菜」的新表演形式，首度開放部分觀眾上台參與；楊烈將詮釋嚴肅寡言卻溫柔敦厚的總鋪師，與飾演兒子的蔡昌憲有多場張力十足的對手戲，聯手演繹一對不擅表達關愛，又無法忽視彼此的父子，將兩人對家庭、對臺菜的愛表現得絲絲入扣。

此外，兩廳院已舉行多場無拘無束的「輕鬆自在場」演出，適合各年齡層及需求的觀眾，今年TIFA更將推出易讀節目冊，特別設計文字及圖片的節目手冊，讓不同條件的觀眾都能輕鬆讀懂。

TIFA將於2020年2月21日至4月26日國家兩廳院登場，12月1日起開放兩廳院之友預購，12月8日起兩廳院售票系統全面啟售，開始搶票前，先於網站上看看有哪些精采好戲吧！



展覽資訊（圖/兩廳院）