政黨先鋒臺灣民眾黨 珍稀史料驚艷出土

正當國內各政黨狂熱投入總統、立委大選之際，蔣渭水文化基金會11月24日上午10時30分，在日治時期臺灣第一個、且是唯一的政黨「臺灣民眾黨」創立者蔣渭水醫師大安醫院舊址（今義美延平店），隔鄰的城市影像實驗室，舉辦《從大甲支部看臺灣民眾黨–杜香國史料藏品彙編》新書發表會。本書還獲文化部贊助出版。

臺灣民眾黨創立於1927年7月10日，大甲支部創立於8月15日，相距僅1個月又5天，是排名第3成立的支部，當年大甲先覺者對社會改革、民主立憲、政黨政治有殷切的期盼。

本書文獻史料包羅從支部發起，申請結社、幹部選舉、組織運作，從該黨的體系、屬性、訴求、運動，臺灣民眾黨是一個相當現代性的政黨，因是政治結社，當時異常敏感，且是在思想警察製造的左右分裂中成立，卻能在短短3年7個月的存續期間，發展成為全島20個支部，黨員人數也逐年遞增，從165人攀升至1055人，可見黨員思想堅定，黨團組織穩固，戰鬥力旺盛。

杜香國曾擔任臺灣民眾黨大甲支部主幹、中央執行委員、經濟委員會委員。二百餘張影像，由杜香國外孫吳子昌先生與收藏家溫文卿提供。民國82年，超過百年的杜宅，突被怪手拆除，文獻史料四散，甚至被任意丟棄於大甲溪畔。幸得吳子昌先生事先保留一部份，溫文卿先生則是購自古文物商，有些文獻至今仍沾滿粉塵土漬，此次由蔣渭水文化基金會將之彙編合輯，絕大多數是第一手史料，其中從大甲溪畔「土裡土氣出土」的不少，是真正文獻史料「出土」、「面世」，非常珍稀。

有蔣渭水、蔡培火、洪元煌向日本帝國議會請願，要求設立臺灣議會，而臺灣工友總聯盟是臺灣第一個總工會，是民眾黨旗下的組織，最盛時期有64個團體加盟。日本殖民統治最為人詬病的政策，就是允許臺灣人鴉片癮者吸食鴉片，臺灣民眾黨譴責是稅收主義，此次出土的有反鴉片特許吸食的三色傳單、向警務局長遞交的抗議文，通達各支部向來臺的國際聯盟鴉片調查委員，發出歐文、日文的檢舉電報……民眾黨運用國際輿論，聲討殖民統治，非常具有國際觀，也因為民眾黨將殖民地統治問題國際化，1931年2月18日被臺灣總督太田政弘命令解散，但為殖民地臺灣人爭取政治自由、經濟解放、社會平等的奮鬥軌跡，已經成為歷史鮮明的印記，

臺灣民眾黨非常活躍，大甲支部史料出土僅是一小部分，但本書已是目前該黨文獻影像最豐富的專書。蔣渭水文化基金會表示，非常期待臺灣民眾黨其他19個支部的史料能陸續出土，讓臺灣政黨的先鋒，成為各政黨無私為民的表率。

文化資產司洪世芳司長表示，文化部正在建置國家文化記憶庫，希望與民間不分族群、不分地域，持續共同合作，這塊土地的歷史都是台灣的歷史。

推動1920大稻埕自由民主之路的何志偉立委表示，本書幫我們找回那一段追尋自由民主失落的歷史。

前國家圖書館館長莊芳容館長表示，渭水先生除尋求自由民主之外更重視文化的提昇，他認為文化才是社會的根基。

臺灣民眾黨泛鴉片吸食特許宣傳單：