中國黑死病3類型全現蹤 去過這七省份要當心

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署指出，中國今年迄今累計確診4例鼠疫病例，並造成1人死亡，而主要個案分別在甘肅省和內蒙古地區。疾管署提醒，國人前往疫區旅行時，應安排乾淨衛生的住宿場所，避免接觸囓齒類或野生動物，勿生食肉類或接觸動物死屍，以減少鼠蚤叮咬及感染鼠疫的風險。

疾管署表示，4例鼠疫病例中，包含了3種鼠疫類型（腺鼠疫、敗血性鼠疫及肺鼠疫），首例為9月發生於甘肅省酒泉市之敗血性鼠疫死亡案例，近期3例病例都來自內蒙古錫林郭勒盟，其中11月12日公布之2例肺鼠疫個案為當地牧民夫婦，已轉至北京醫院接受治療，目前個案病情危重。另1例為11月17日通報之腺鼠疫個案，有採石場剝食野兔史，目前隔離治療中。

疾管署表示，國內自1953年後未再出現鼠疫病例，為防範鼠疫透過國際往來移入國內造成疫情傳播，疾管署檢疫人員持續於國際港埠執行入境發燒旅客篩檢及健康評估，另定期於國際港埠監測鼠隻病媒及其血清檢體檢測，並請港埠經營管理單位加強港區環境之整理整頓，要求入境船舶、航空器等運輸工具管理者落實防鼠措施。

鼠疫為人畜共通傳染病，主要發生於囓齒類小動物及其跳蚤間，並藉跳蚤傳染給各種動物及人類，最初症狀為遭跳蚤咬傷部位附近的淋巴腺發炎，稱為腺鼠疫，後續可引起敗血性鼠疫，經由血液感染身體各部位，包括腦膜。肺的次發性感染可造成肺炎、縱膈炎或引起胸膜滲液，肺鼠疫之飛沫傳染可進一步造成人與人之間傳染流行。

鼠疫如未經治療其致死率為30%至60％，但現代醫療使用有效抗生素治療已可顯著降低腺鼠疫之致死率。

疾管署提醒，中國之鼠疫自然疫源區包括西部旱獺疫源地、西南家鼠疫源地、華北沙鼠疫源地及喜馬拉雅旱獺鼠疫疫源地，歷年雲南、貴州、廣西、西藏、青海、甘肅、內蒙古等地區均有個案發生。

提醒欲前往旅遊的國人應安排乾淨衛生的住宿場所，避免接觸囓齒類或野生動物，勿生食肉類或接觸動物死屍。返國入境時如有不適症狀，應通知機場檢疫人員並儘速就醫，就醫時請告知旅遊接觸史，以利及早診斷治療。