【最新民調】如果明天投票　蔡賴配以55%、大勝韓張配26%

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會今天(11/25)早上在台大校友會館召開「反送中、蔡賴配與 2020 總統大選」十一月全國性民調發表會。

十一月全國性民調涵蓋以下九個重點:

(一)蔡英文總統聲望;(二)蘇貞昌內閣的施政表現;(三)台灣人的政黨認同與支持;(四)關於三位總統候選人的評價;(五)台灣人對蔡賴配的反應;(六)台灣人對宋楚瑜四度參選的反應;(七)2020 台灣總統大選的最新發展;(八)台灣人對兩岸開戰可能性的看法;(九)台灣人對香港反送中的態度。

主要研究發現如下:

一、關於蔡英文總統聲望,最新民意顯示,在二十歲以上的台灣人當中,有約五成六的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式,三成六的人不贊同;贊同的人比不贊同的人多近 20 個百分點。

這項發現顯示蔡英文目前已徹底擺脫過去的執政困境,重返闊別已久的 5 字頭,贏回絕對多數台灣人民的肯定與支持。

二、關於蘇貞昌內閣的施政表現,最新民意顯示,在二十歲以上台灣成年人中,有五成六的人基本上滿意蘇內閣的施政表現,有三成七的人不滿意,滿意的人比不滿意的人多 19 個百分點。

這項發現顯示,行政院長蘇貞昌領導的內閣目前獲得台灣人民明顯過半數的肯定,這也意味著台灣政局目前處於一種相當穩定的狀態。

三、關於台灣人的政黨認同,最新民意顯示,在二十歲以上的台灣成年人中,有近五成的人是民進黨認同者,二成九是國民黨認同者,一成八是中性選民,兩黨差距達20個百分點,創下近三年來最大的差距,這對 2020 總統與立委大選有重大的政治意涵。

四、關於台灣人的政黨支持傾向,最新民意顯示,33%民進黨,23.9%國民黨,10.4%台灣民眾黨,8.7%時代力量,2.8%親民黨,14.9%中性選民,其他小黨皆未能超過 2%,合計 4.7%,1.4%不知道、拒答。

換句話說,民進黨支持度三成三躍居第一,領先第二的國民黨 9.4 個百分點。台灣民眾黨第三,時代力量第四,親民黨只獲不到 3%的支持,位居第五,其他新舊小黨則仍待努力。

圖/台灣民意基金會

五、關於台海兩岸會不會發生戰爭,最新民意顯示,在二十歲以上台灣人中,只有一成六同意台海兩岸遲早會發生戰爭,但有高達七成九不以為然。

也就是說,儘管中國不斷武力恫嚇台灣,兩岸關係持續緊張,有時劍拔弩張,但對近八成台灣人而言,「兩岸遲早會發生戰爭」的說法是杞人憂天,不可能發生的事。這項發現寓意深遠。

六、關於香港情勢惡化,誰應負主要責任?最新民意顯示,在二十歲以上台灣成年人中,有六成三同意香港情勢惡化,中國當局和特區政府要負主要責任,但有約二成六不同意。

這項發現顯示,台灣主流民意認為中國當局和特區政府對香港反送中運動的處置不當,導致香港情勢惡化。

七、關於宋楚瑜的第四次參選總統,最新民意顯示,5.6%非常肯定,25.8%還算肯定,29.3%不太肯定,28.3%一點也不肯定,11.1%沒意見、不知道、拒答。

換句話說,在台灣總統選民中,有三成一的人基本上肯定宋楚瑜的第四度參選,但是有五成八左右的人不肯定。

八、關於賴清德接受蔡賴配,最新民意顯示,在台灣總統選民中,有二成三基本上同意「賴清德接受蔡賴配是做了一項錯誤的決定」,但有六成四不同意。

這就是說,台灣主流民意傾向認為賴清德接受蔡賴配是一個正確的決定,不以為然的是少數。由此可預期,蔡賴配因大受歡迎,將對選情造成極大的衝擊。

九、關於誰最認同中華民國,最新民意顯示,49.9%認為蔡英文最認同中華民國,

26.9%認為韓國瑜最認同中華民國,11.9%認為宋楚瑜最認同中華民國,11.4%沒意見、其他、不知道、拒答。

這項發現顯示,蔡英文已經在 2020 中華民國保衛戰中強壓韓國瑜,儼然成為中華民國的正統。在半數台灣總統選民眼中,蔡英文才是最認同中華民國的總統候選人,不但超過韓國瑜,更遠勝宋楚瑜。

十、關於 2020 總統大選,在已確定的三組總統候選人中,最新民意顯示,如果

明天投票,在台灣總統選民中有五成五會投給蔡賴配,二成六投給韓張配,

7.6%投給宋余配。

蔡賴配領先第二名的韓張配 29 個百分點,選情呈現空前一面倒的狀況。如果未來選情沒出現重大變化的情況下,蔡賴配將以秋風掃落葉之姿贏得大選。