〈財經主筆室〉黑色星期五購物嘉年華 今年不只是榮枯風向

雖然最近幾年美國「老字號」的黑色星期五購物節買氣不如中國天貓雙11，以2018年銷售金額來看，去年天貓雙11單日交易額達人民幣2,135億元（約新台幣9242億元)，去年黑色星期五單日業績為62億美元（約新台幣約1,891億元)，雙11購物節比黑色星期五購物節足足多4.8倍，而今年天貓雙11成交金額2,684億元又比去年高出26%，所以今年美國黑五購節業績多少？大家都在等著看！

不過雙11與黑五在形式上諸多雷同，但本質上還是不同，中國的雙11是根據製造業周期造出來的節日，但黑五購物節是每年一次為聖誕節囤貨用的，況且黑五並非一個單純的線上購物節，應該是一個盛大的線下購物狂歡，因為這天美國所有的商店都會有折扣，國外客戶也習慣在黑五當天線下採購。但近年來受惠於中國雙11宣傳助力，美國電商如Amazon等平台為吸引用戶網購，時序邁入11月就開啟各種促銷活動，美國用戶也早早就參與線上購物狂歡節裡。

2018年美國黑五線上購物節銷售金額62億美元，雖然比較前一年度已增長23.6%，但銷售金額卻僅僅是阿里巴巴的1/8左右，但要將美國黑五購物節與中國雙11來進行互相對比，其實也並不客觀，單就去年11月的整個月，美國用戶在電商平台大約花掉了近380億美元，這個數字與阿里巴巴天貓雙11的數字是不相上下，美國民眾消費實力的確不容忽視。

但最近美國政府部門公布的總體經濟指標偏負向居多，包括10月工業生產年減1.1%，創2016年10月以來最大跌幅，整體產能利用率自9月的77.5%降至76.7%，創2017年9月以來最低，讓本周黑五購物節銷售業績備受矚目。之前，中國雙11購物節業績，也曾被外界視為觀察目前中國景氣好壞重要指標，如今美國黑五購物節銷售業績，當然也會成為美國景氣好壞的重要參考數據。

中美貿易談判如今變成持久戰，對全球金融市場及經濟前景帶來極大壓力，雖然美國總統川普10月以來不斷對外表示對談判感到樂觀，市場專家卻認為，第一階段協議應可取得良好效果，但之後的第二及第三階段仍遙不可及，再加上最近美國國會通過香港人權法案，增加貿易協定不確定性。黑五購物節銷售與美國景氣好壞，或許結果多少也影響著中美貿易協議的簽訂。