「中國創新投資」2高層移送北檢　香港公司發聲明: 王立強從來不是員工

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 自稱「投誠共諜」的男子「王立強」日前透過澳洲媒體指控香港上市公司「中國創新投資」、「中國趨勢」是中國中央軍委聯合參謀部所屬的中資公司，還稱主席向心受中國軍方高層委派收購兩公司，幫助中共在港台建立最高情報機構。

調查局桃園市調處，昨(24)日晚在桃園機場帶回向心與其妻、替任女董事龔青進行調查，訊後移送台北地檢署複訊。

據悉，調查局國家安全維護處、桃園市調處已約談2人，案件由北檢指揮，目前積極偵辦中。不過，事涉國安，檢調單位無法對外說明。

中國創新投資官網24、25日連續發布由向心署名的公告，並與「中國趨勢」聯名澄清相關報導「內容荒謬，純屬虛構」。

其中一篇公告指出，收到向心和龔青的通知，稱他們在台北桃園機場離境時，收到台灣法務部調查局桃園市調查處發出通知書，要求配合調查，向男和龔女已聘請台灣律師提供協助。

公告指出，向心和龔青對新聞報導所曝事項根本一無所知，「王立強從來不曾是本集團的員工，新聞報導所述事項全為虛構和偽造」（以下為部分公告內容截圖)。

圖/中國創新投資有限公司官網

圖/中國創新投資有限公司官網

綜合《聯合》與中央社報導，自稱是中國間諜的王立強（Wang William Liqiang），向澳洲當局提供大量資料，除透露他持假名「王強」的護照，到台灣協助中共干預選舉，策動媒體及網軍為韓國瑜助選、企圖推翻蔡英文外，他也同時在香港進行間諜工作。

王男指出，2014年他到香港進入中國創新投資公司任職，發現這不是一家普通的企業。2015年，中國創新投資執行長向心，要王立強教他妻子畫油畫，王男便逐漸打入這家公司的核心。

澳洲媒體引述王男稱，向心告訴他，他1993年到香港來從事情報工作。王男指出，總部位在香港德輔道西的「中國創新投資」，是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」。他還宣稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，與電視台建立秘密聯盟，讓中國可以控制這些媒體，遂行「新聞檢查」。

桃園市調處昨晚鎖定向心及龔青在桃園機場離境時，將兩人帶回，請求就參與情報及特務活動的新聞報導配合調查，兩人則聘請台灣律師陪同偵訊，全案移送北檢偵辦。