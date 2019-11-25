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感謝有你！ 臺灣臺中市模範移工選拔開始受理報名

By  台灣英文新聞
2019/11/25 15:54
移工積極學習中文提升能力，也為臺灣企業、經濟注入活力。（照片來源：臺中市政府）

移工積極學習中文提升能力，也為臺灣企業、經濟注入活力。（照片來源：臺中市政府）

國際移工補足臺灣的勞動力缺口，是臺灣經濟發展的重要支柱。而僅次於桃園市擁有移工人數約11萬的臺中市，為肯定與感謝移工的付出，將舉辦「臺中市109年模範移工選拔及表揚活動」，即日起至明年115日受理報名(以郵戳為憑)，邀請雇主、私立就業服務機構、各國駐台辦事處、移工民間團體、社會民眾踴躍推薦身邊優秀移工參加選拔！

臺中市勞工局長吳威志表示，移工遠渡重洋來台勤勉工作，為我國產業及社會貢獻良多，希望透過公開表揚，甄選出在各行各業努力工作的移工，讓外界更瞭解優秀移工敬業樂群的一面，並肯定他們成為在台移工的楷模，進而促進勞雇關係穩定和諧。

臺中市勞工局說明，凡移工自入國至1081130日止在台中市工作累積達1()以上，不限同一雇主，且至109531日止聘僱許可仍有效且核准工作地位於台中市轄內，即可報名參加甄選，經決選獲選為台中市模範移工，每人可獲獎勵金6000元禮券(或等值獎品)及獎狀，並於109531日前公開表揚

報名簡章可至勞工局網站(https://www.labor.taichung.gov.tw/1406493/post)下載，如有疑問可電洽勞工局外勞事務科04-22289111分機35520李小姐。

（新聞轉載自新住民全球新聞網
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