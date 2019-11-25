台灣小六生近視率達7成　醫師：這個習慣恐是造成視力惡化的主因

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台灣有近視王國的稱號，加上近年來3C產品氾濫，學童近視率年年攀升。專家指出，「長時間近距離用眼」是造成學童視力快速惡化的高風險因子，而戶外活動對於近視度數控制有30%的效益。因此國健署呼籲，幼兒園所可將室內課程轉為戶外活動、每天全家一起到附近公園運動，達成護眼、健身雙重效果。

根據國民健康署2017年「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，幼兒園大班近視盛行率達9%，小一學童攀升到19.8%，到小二倍數成長到38.7%，小六時更高達7成，因此，近視防治需向下紮根，提早到幼兒階段。

為使家長及照顧者能夠更早的重視兒童視力保健，國健署特別委請南臺科技大學幼保系講師鄭伊恬依兒童特性創作詞曲，並邀請眼科醫學會吳佩昌主任醫師提供專業建議以確保歌詞符合實證基礎，利用幼兒園唱遊的同時提升近視防治的觀念。

國健署盼家中有幼兒的家長、幼兒園及安親班老師，可一起透過簡單愉悅地唱跳，讓孩子在唱跳中輕鬆記得護眼小訣竅，期能從小養成正確的用眼習慣。

國民健康署王英偉署長表示，由於幼兒園幼童與家長的親密性及依賴性相對高，家長與幼童可藉由彼此的影響及學習而改變生活習慣，因此，家長在幼童近視防治佔有極為重要的角色，也藉著親子、師生唱跳兒歌互動，自然而然的將正確用眼觀念落實生活中。

另外，寶貝孩子的視力，老師及家長別忘記eye眼健康密碼:3010120：1.用眼30分鐘，休息10分鐘；2.每天戶外活動120分鐘以上；3.均衡飲食天天五蔬果；4.早睡早起充分休息；5.每年定期檢查視力。