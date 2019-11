全美音樂獎泰勒絲成大贏家　BTS防彈少年團奪最受歡迎團體

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)2019全美音樂獎競爭十分激烈,今年流行天后泰勒絲氣勢依舊很旺,絲毫不受版權問題拋在腦後,一舉奪得年度藝人並抱走其他大獎,成為大贏家,正式破麥可傑克森紀錄。

全球樂壇矚目的2019全美音樂獎(American Music Awards)頒獎典禮於美國當地時間24日舉行,頒獎典禮由最近宣佈回歸的天后席琳娜開場,演出她最新的冠軍單曲”Lose You To Love Me”及”Look At Her Now”。

環球西洋發布新聞稿指出,本屆全美音樂獎最受人注意的焦點,絕對是先前因為版權問題引起全球熱議的流行天后泰勒絲,這次除了獲頒近十年最佳藝人(Artist of the Decade Award)獎項外,更一舉拿下年度藝人、最受歡迎音樂錄影帶、最受歡迎流行/搖滾類專輯、最受歡迎歡迎流行/搖滾類女藝人,及最受歡迎成人抒情藝人總共獲得六項大獎殊榮,正式超越麥可傑克森(Michael Jackson)的生涯24座獎項紀錄,以生涯累計29座獎項成為史上獲獎最多的藝人,成為本次全美音樂獎的最大贏家。

整場晚會焦點其實就落在泰勒絲獲頒近十年最佳藝人(Artist of the Decade Award)獎項,泰勒絲果然不負粉絲期待成功克服版權問題,順利登台演出生涯排行系列組曲,中間唱到”Shake it Off”時還有混血女聲海爾希和卡蜜拉的驚喜加入,嗨翻舞台。

至於當天晚會其他重要獎項,包括這次首度以新人之姿參加全美音樂獎的怪奇比莉,除了帶來新曲”all the good girls go to hell”演出,以獨特的風格及個人氣場也在舞台掀起極大關注外,最後也成功獲得年度新人及最受歡迎另類搖滾藝人兩大獎項。

以下為亮點得獎者,詳情請前往完整得獎名單查詢,來看看自己喜歡的歌手有沒有獲獎吧!

ARTIST OF THE YEAR年度藝人

Taylor Swift

NEW ARTIST OF THE YEAR年度新人

Billie Eilish

COLLABORATION OF THE YEAR年度最佳合作​​​​​​​

Shawn Mendes & Camila Cabello, “Señorita”

TOUR OF THE YEAR年度最佳巡演​​​​​​​

BTS

FAVORITE MUSIC VIDEO最受歡迎音樂錄影帶​​​​​​​

Taylor Swift, “You Need to Calm Down”

FAVORITE SOCIAL ARTIST最受歡迎社群藝人​​​​​​​

BTS

FAVORITE MALE ARTIST – POP/ROCK最受歡迎流行/搖滾男藝人​​​​​​​

Khalid

FAVORITE FEMALE ARTIST – POP/ROCK最受歡迎流行/搖滾女藝人​​​​​​​

Taylor Swift

FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK最受歡迎流行/搖滾團體​​​​​​​

BTS

FAVORITE ALBUM – POP/ROCK最受歡迎流行/搖滾專輯​​​​​​​

Taylor Swift, Lover

FAVORITE SONG – POP/ROCK最受歡迎流行/搖滾歌曲​​​​​​​

Halsey, “Without Me”

FAVORITE ARTIST – RAP/HIP-HOP最受歡迎饒舌/嘻哈藝人

Cardi B

FAVORITE ALBUM – RAP/HIP-HOP最受歡迎饒舌/嘻哈專輯​​​​​​​

Post Malone, “Hollywood’s Bleeding”

FAVORITE SONG – RAP/HIP-HOP最受歡迎饒舌/嘻哈歌曲​​​​​​​

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”

FAVORITE ARTIST - ALTERNATIVE ROCK最受歡迎另類搖滾藝人​​​​​​​

Billie Eilish​​​​​​​

FAVORITE ARTIST - ADULT CONTEMPORARY最受歡迎成人抒情藝人​​​​​​​

Taylor Swift

FAVORITE ARTIST - ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM)最受歡迎電子舞曲藝人

Marshmello

FAVORITE SOUNDTRACK最受歡迎原聲帶​​​​​​​

Bohemian Rhapsody by Queen