全美音樂獎泰勒絲成大贏家　BTS防彈少年團奪最受歡迎團體

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019全美音樂獎競爭十分激烈，今年流行天后泰勒絲氣勢依舊很旺，絲毫不受版權問題拋在腦後，一舉奪得年度藝人並抱走其他大獎，成為大贏家，正式破麥可傑克森紀錄。
全球樂壇矚目的2019全美音樂獎(American Music Awards)頒獎典禮於美國當地時間24日舉行，頒獎典禮由最近宣佈回歸的天后席琳娜開場，演出她最新的冠軍單曲”Lose You To Love Me”及”Look At Her Now”。
環球西洋發布新聞稿指出，本屆全美音樂獎最受人注意的焦點，絕對是先前因為版權問題引起全球熱議的流行天后泰勒絲，這次除了獲頒近十年最佳藝人(Artist of the Decade Award)獎項外，更一舉拿下年度藝人、最受歡迎音樂錄影帶、最受歡迎流行/搖滾類專輯、最受歡迎歡迎流行/搖滾類女藝人，及最受歡迎成人抒情藝人總共獲得六項大獎殊榮，正式超越麥可傑克森(Michael Jackson)的生涯24座獎項紀錄，以生涯累計29座獎項成為史上獲獎最多的藝人，成為本次全美音樂獎的最大贏家。
整場晚會焦點其實就落在泰勒絲獲頒近十年最佳藝人(Artist of the Decade Award)獎項，泰勒絲果然不負粉絲期待成功克服版權問題，順利登台演出生涯排行系列組曲，中間唱到”Shake it Off”時還有混血女聲海爾希和卡蜜拉的驚喜加入，嗨翻舞台。
至於當天晚會其他重要獎項，包括這次首度以新人之姿參加全美音樂獎的怪奇比莉，除了帶來新曲”all the good girls go to hell”演出，以獨特的風格及個人氣場也在舞台掀起極大關注外，最後也成功獲得年度新人及最受歡迎另類搖滾藝人兩大獎項。
以下為亮點得獎者，詳情請前往完整得獎名單查詢，來看看自己喜歡的歌手有沒有獲獎吧！
ARTIST OF THE YEAR年度藝人
Taylor Swift
NEW ARTIST OF THE YEAR年度新人
Billie Eilish
COLLABORATION OF THE YEAR年度最佳合作
Shawn Mendes & Camila Cabello, “Señorita”
TOUR OF THE YEAR年度最佳巡演
BTS
FAVORITE MUSIC VIDEO最受歡迎音樂錄影帶
Taylor Swift, “You Need to Calm Down”
FAVORITE SOCIAL ARTIST最受歡迎社群藝人
BTS
FAVORITE MALE ARTIST – POP/ROCK最受歡迎流行/搖滾男藝人
Khalid
FAVORITE FEMALE ARTIST – POP/ROCK最受歡迎流行/搖滾女藝人
Taylor Swift
FAVORITE DUO OR GROUP – POP/ROCK最受歡迎流行/搖滾團體
BTS
FAVORITE ALBUM – POP/ROCK最受歡迎流行/搖滾專輯
Taylor Swift, Lover
FAVORITE SONG – POP/ROCK最受歡迎流行/搖滾歌曲
Halsey, “Without Me”
FAVORITE ARTIST – RAP/HIP-HOP最受歡迎饒舌/嘻哈藝人
Cardi B
FAVORITE ALBUM – RAP/HIP-HOP最受歡迎饒舌/嘻哈專輯
Post Malone, “Hollywood’s Bleeding”
FAVORITE SONG – RAP/HIP-HOP最受歡迎饒舌/嘻哈歌曲
Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”
FAVORITE ARTIST - ALTERNATIVE ROCK最受歡迎另類搖滾藝人
Billie Eilish
FAVORITE ARTIST - ADULT CONTEMPORARY最受歡迎成人抒情藝人
Taylor Swift
FAVORITE ARTIST - ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM)最受歡迎電子舞曲藝人
Marshmello
FAVORITE SOUNDTRACK最受歡迎原聲帶
Bohemian Rhapsody by Queen