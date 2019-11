長期挺台灣民主　澳洲學者家博去世

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)長年關注台灣民主發展的澳洲學者家博(Bruce Jacobs)24日因病去世,享年76歲。外交部今(25)日表示,對此感到不捨與哀悼。駐墨爾本辦事處總領事林起文,今天也代表政府前往家博家中致哀與慰問。

外交部上午透過新聞稿表示,家博是支持台灣民主的堅貞友人,長期關注台灣民主政治發展,並多次於演說中肯定台灣在民主改革的進展與成果。多年來家博對於推動台澳雙邊關係不遺餘力,外交部長吳釗燮107年11月16日特別代表總統蔡英文,頒發大綬景星勳章給家博,以表彰其長年努力與卓越貢獻。

根據中央社,頒發大綬景星勳章當天,吳釗燮曾形容,家博不只是學者,更是「台灣歷史的一部分」。他也稱家博為「台灣的朋友」。

加博當天則以流利的中文表示,他「對台灣有很多感情」。針對中國頻頻對台打壓,家博受訪時表示,不論如何,中國都會持續威脅台灣,但「台灣不能讓步」。他強調,台灣是中等國家,不是小的國家,台灣經濟繁榮,有好的教育制度等,不要看不起台灣,台灣是一個重要的地方。

家博也指出,

中國若要侵略台灣,不是件容易的事;一旦這麼做,中國的政權也可能面臨垮台的危機,中國許多老百姓不滿意中國國家主席習近平的專政。(中央社, 107年11月16日)

外交部指出,家博曾於1965年至1966年間,在台灣大學文學院進修研究,發表大量有關台灣的著作與文章,並多次受邀在國際重要智庫及學校進行演說,他高度肯定台灣在民主改革取得的進展與成果,對增進國際社會對台灣民主發展歷程的深入瞭解極具助益。

對於家博的逝世,外交部深感不捨,但家博的精神、各項建議與對台灣國際參與的支持,將會持續引導台灣,做為台灣在國際間堅定捍衛自由民主價值的重要力量。

中央社今(25)日引述想想論壇主編、蒙納許大學文學院兼任副研究員許建榮表示,家博是他的論文指導老師,兩年多前被診斷出罹患癌症,家博去年(2018)年底訪台後,病情逐漸惡化,近幾個月都在家休養,於澳洲當地時間24日病逝。

許建榮說,他正在為家博的自傳「美麗島事件與大鬍子家博回憶錄」(The Kaohsiung Incident in Taiwan and Memoirs of a Foreign Big Beard)進行翻譯,家博生前仍惦記此書能否完成中文版。他最後一次與家博通信時,是在今年9月下旬,家博回信時提到自已來到人生最後階段,不知能核對完多少中文譯稿;許建榮說,一定會完成家博的願望,出版此書中文版。

家博去年訪台時,曾前往宜蘭探望前民主進步黨主席林義雄。陳文成基金會當時舉辦感恩茶會。基金會董事長楊黃美幸受訪表示,家博是台灣忠實的朋友,大學時代就來台灣研究地方政治,很了解地方派系,也見證台灣從威權走到民主的過程。

楊黃美幸說,民國69年 (1980年)2月28日林宅血案發生時,家博曾遭誣指為凶手,被拘留看管3個月,後來成為黑名單無法進入台灣,一直到前總統李登輝時期才解禁。

家博是澳洲墨爾本市蒙納許大學(Monash University)亞洲語言及研究中心退休資深教授,曾先後在美國哥倫比亞大學獲得學士、碩士及博士學位。

外交部長吳釗燮(右)107年11月16日在外交部,頒發「大綬景星勳章」給家博(Bruce Jacobs)(中)。中央社