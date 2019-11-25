〈時評〉選務革新，迫不及待，以深化國家民主政治發展

2020年正副總統、立法委員選舉將屆，選民期待這次選務一定要能圓滿達成任務，千萬不要再像上次九合一大選，讓男女老少大家在大太陽下，排隊達3個小時，才輪到投票，而開票作業到半夜2丶3點鐘，還沒有結束，各種亂象，令人氣結，如果在其他國家，恐怕早就引起動亂，所幸台灣選民素質高，還沒有造成國家不安。

台灣政府每天高喊區塊鏈、AI、IOT，其實都可以運用在選務革新上，不要再僅止於空談，或只是鼓勵民間創新改變，但是政府在行政管理上，長久以來不思革新，簡政便民，以至於各項行政作業簡化、E化，便民服務都是空談，尤其是選務工作，事涉國家民主政治的發展，人民的感受更加深刻，政府不可不慎。

平心而論，台灣的選務工作數十年如一日，從選舉的公告，到候選人參選登記、公告參選人、選舉通知單發送、選民投票、選務人員開票、監票、計票、報票，到公告當選人所有行政流程，都是因循舊制，不能配合科技的發展，作更有效率的改革，令人失望。

選民每次投票，都必須回到戶籍地，而且要拿到投票通知單，親自到投開票所投票，問題是現在選民高齢化，不堪舟車勞頓及排隊久候，所耗費的各種有形、無形成本相當龐大，政府投入的選務資源，不論人力、物力也是非常沈重，選務革新實在十分迫切，如何配合國家區塊鏈、AI、E化的發展，作更有效率的改革，不論選民的投票、開票、計票、公告當選作業流程，都可以大幅改善，以期更加便民、利民，並且大幅縮減作業時間及流程，都是政府值得思考的問題。

最近監察院針對去年九合一選舉中，台北市選區的投開票亂象進行調查，質疑北市投票所有「開早登晚」的情況，合理推論有變造投票的嫌疑，20日通過對北市選委會與中選會的糾正案，並將當中疑涉的弊端，移送檢調偵辦。

九合一大選，究竟是否涉弊，既已由監察院移送檢調，偵辦中的個案，是否舞弊，我們不加評論，以免影響檢調的偵辦。不過本次台北市的選務，無法讓市長參選人丁守中信服，而一再興訟，如今監察院又提出糾正，且移送檢調。職司選務的中央選委會及台灣北市選委會若說無責，其誰能信？如果繼續因循茍且，循舊規辦理，不思徹底改革選務，未來遲早還會發生更嚴重的選舉糾紛，極可能影響國家社會的安定。

其實現在虹膜辨識、指紋辦識科技，早已發展相當成熟，但是都是民間廣泛應用，政府從來不考慮運用在行政管理上，甚至連選務工作，其實政府都可以考慮發揮運用，那選民又何需再趕回戶籍地投票？浪費大家的時間及交通成本，而且選民不論在國內外，如果都可以遠距投票，不是更增加選舉的公正性，及對國家的向心力？

至於選務的處理，如果透過區塊鏈及Al的連結，很容易突破各項候選人登記、公告、通知、投票、開票、計票，一氣呵成，大幅精簡各種行政作業成本，其在技術上要克服解決，並不困難。

台灣呢？一個小島，如果連選務都不能透過區塊鏈及AI的研發，作徹底的改革，還要垂垂老矣的選民，大排長龍，花2丶3個小時排隊投票，根本是虐待選民，而開票作業冗長，易生爭議，再讓選務公正性遭到質疑，浪費社會資源及各項成本，實在需要重新檢討改進，以配合國家民主政治的發展。

盡快改革選務吧！人民深切期盼。

（作者溫潤身，證券主管機關任職31年，知名企研所畢業，曾在美國知名企業任職。）