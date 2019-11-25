唐寧茶聯手CÉ LA VI 推出頂級高空下午茶　華麗英倫風味台北登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）高空48樓喝下午茶？英國皇室御用唐寧茶和台北CÉ LA VI 聯手推出系列具有英倫特色的茶點及茶飲，邀請英國當代藝術家操刀視覺設計，不僅造型可愛也十分美味，不用飛出國也可以在台北品嚐到倫敦風味。

英國百年歷史品牌唐寧茶與CÉ LA VI Taipei聯手打造頂級高空下午茶，堅持飲食結合工藝美學打造的「倫敦。風旅」藝術茶，邀請到英國知名藝術家Allan Deas設計包裝，此外，精緻的茶點及飲品也都經過巧手設計，十分具有英國風味。

唐寧茶臺灣香港區總經理張引璋表示，今年，唐寧茶更具挑戰性地將調飲茶食華麗轉身，發展為飲食文化的美學藝術。特別邀請英國知名藝術家Allan Deas以「倫敦。風旅」為主題創作，希望透過插畫中漫無邊際的想像與茶香，讓喜歡唐寧茶的消費者也能感受到倫敦-時尚之都的美妙，而CÉ LA VI Taipei行政總廚的創作也同時呼應藝術家透過倫敦地景與天際線的創作所傳達的時尚生活美感。



Allan Deas操刀視覺設計（圖/主辦單位）

由CÉ LA VI Taipei行政總廚Pippen Lin 林玉罡以Allan Deas的創作概念延伸，為唐寧茶量身打造充滿倫敦風情的下午茶，特別是使用鉑金茶飲結合現代亞洲料理方式，呈現嶄新精緻下午茶款，搭配CÉ LA VI Taipei 360度高空環景，精心打造亞洲首創英式高空五茶饗宴，除了將整個台北盡收眼底，也帶給消費者嶄新的五感體驗。

藝術家Allan說明，每一杯茶都是一趟奇幻旅程。這次與唐寧茶合作，希望透過插畫讓也喜歡唐寧茶的消費者們也能身歷其境，圍繞在倫敦著名的街道、建築、動物園和古蹟間。創作中可見倫敦最知名的商業區的紅色雙層巴士，除了象徵唐寧茶的精神與活力，並呈現出唐寧茶茶湯豐富層次的飽滿與甘韻，同時也向坐落於216 Strand唐寧茶創始店致敬。

英國當代藝術家Allan曾與許多國際知名品牌合作，合作對象包括Louis Vuitton, YSL, The Guardian等，領域涵蓋報章雜誌、知名服飾品牌以及國際時尚精品。創作靈感來自於童年，70與80年代的電視節目與書籍，加上現代的元素以及豐富的色彩，不但充滿了歡樂也十分幽默風趣。

TWINING X CÉ LA VI Taipei聯名午茶每套單人含5款甜點、1款鹹點包括一壺唐寧鉑金系列茶飲，價格為新台幣900元＋10％，供應至1月底。凡點用聯名午茶並完成指定打卡，還可獲得Twinings x Allan Deas限量時尚藝術刺繡布章，每套午茶限贈乙款，每日限量15套。



泰晤士河畔特調茶飲（圖/主辦單位）



唐寧茶特調大笨鐘序曲（左）及璀璨倫敦眼，使用新鮮水果打造酸甜風味，讓人欲罷不能（圖/主辦單位）