【不斷更新】香港區議會選舉泛民大勝奪387席次　建制派僅59席海嘯式慘敗

香港泛民主派在區議會選舉中大勝，許多支持者在開票站現場歡呼。（圖／美聯社）

發稿時間：2019-11-25 上午9:58

更新時間：2019-11-25 上午10:30

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）香港第6屆區議會選舉昨（24）日登場，投票率破7成，創下歷史新高外，民主派取得壓倒性大勝，取得過半數席位，為香港選舉史寫下新一章。

綜合港媒報導，在反修例運動陰霾下，建制派海嘯式慘敗，截止上午10時許，民主派在452個議席中奪387席，親中的建制派僅獲得59席，獨立及其他類別候選人8席，相較於上屆選舉，建制派失去了241個席次。

根據香港選舉管理委員會統計，全日投票率為71.2%，創香港史上新高，共有約294萬名選民投票。

香港18區中，泛民至少在11區取得過半數議席，其中大埔區更囊括全部議席。由於最終結果尚未出爐，因此，相信泛民席次會繼續增加。

在港島南區海怡西選區，香港眾志支持的候選人林浩波（右）擊敗建制派新民黨的陳家珮。眾志祕書長黃之鋒（右二），因被質疑無法效忠基本法，而被取消海怡西選區參選資格。（圖／美聯社）

報導提到，由於建制派慘敗，包含多個具指標性的人物俱告落敗，必然失去議會內最大黨的地位。黨內競逐連任的立法會議員張國鈞、周浩鼎、鄭泳舜均告敗北，只有主席李慧琼及柯創盛成功連任。

另一大輸家工聯會，何啟明、麥美娟亦連任失敗，只有郭偉強能保著議席。新界西議員何君堯及實政圓卓田北辰都先後落選。

經民聯戰況同樣慘烈，派出25人，只拿下2席，遠較預期差。

中央社報導，在本屆選舉中，泛民的民主黨、公民黨和社民連等全是贏家。「反送中」運動的領軍人物之一、民間人權陣線召集人岑子杰也以高票當選，其他多名在「反送中」運動期間十分活躍的泛民人物、前學生領袖及首次參選的新人，都成功當選。

報導引述嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣說法，香港泛民主派在區議會選舉中大勝，這反映出不少選民對政府處理「反送中」風波及警權問題不滿，相信會對政府構成相當大的壓力，包括回應「反送中」5大訴求。