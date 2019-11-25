大野狼國際書展首登中台灣　百萬英文書週末不打烊

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）大野狼來了！大型國際書展首登台中，帶來橫跨各類題材共200多萬本英文原文書，還有趣味的互動科技書，推出限時優惠價格親民，另加碼創意攝影比賽，最終大獎也創意十足，自即日起至12月2日台中國際展覽館舉行，週末將營業24小時不打烊。

全球大型書展「大野狼國際書展」帶來超過 200 萬本的英文原文書籍，近百種題材囊括繪本、奇幻投影 AR 立體書、青少年最愛熱銷電影原著小說、英雄漫畫精裝彩印版、藝術類、設計類、健康食譜或時尚精選等，提供 50％至 90％的原文書籍折扣，價格親民並開放免費入場。

聯合創辦人黃麗英（Jacqueline Ng）表示，他們觀察到現在台灣的家長非常重視孩子的英語閱讀教育，對兒童英文書籍的需求非常大。針對此次台中當地大量 的家庭族群，他們帶來了近百萬本原文童書書籍，讓孩子及早接觸英語，培養興趣，與國際接軌。

該書展台灣總經理黃翊軒（Shawn Huang）說明，他瞭解台灣教育部近年來積極推動雙語國家政策，並在未來將逐步落實雙語教學的計劃。「大野狼國際書展」期盼共同帶動全民學習英語 的風氣。透過會場內各式不同主題的書籍，不管是電影原著、熱門小說、烹飪類書籍，書迷們可依照自己的興趣挑選合胃口的書籍，假以時日一定可以增進自己的英語能力。

書展也與瑪利亞基金會共同啟動「小紅帽慈善閱讀推廣計畫」，將於書展最後一日（ 12 月 2 日），匯集全台的愛心書籍，更加碼挑選書展會場內合適的書籍，例如可刺激視覺、聽覺、動覺的互動書、有聲書、立體書等，共同一起捐贈給瑪利亞社會福利基金會，讓愛心與閱讀的樂趣能夠傳遞下去。

此外，也推出超狂攝影比賽活動，只要於現場拍攝創意照片或將從書展購回的好書，並打卡上傳，就有機會參加比賽，每天皆有 20 位幸運得主 可以獲得大野狼國際書展購書基金。另外，最大重頭戲則是於書展最後一天 12月2日將挑選出終極大 獎得主，書展將提供一個書櫃，限時內把書放進書櫃中就可以帶回家，活動詳情請前往網站查詢。



書展現場（圖/大野狼國際書展）



書展現場（圖/大野狼國際書展）



書展現場（圖/大野狼國際書展）