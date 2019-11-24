【最新】香港2019區議會選舉　投票率估7成•打破歷年紀錄

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 香港2019年區議會選舉今（24）日上午7時30分開始投票。截至晚上9時30分，累積投票率為69.04%，遠高於上屆（2015年）同時段的43.62%， 增加幅度將近六成；累積投票人數為2,853,608人，較上屆同時段多出1倍以上。

由於上屆投票率已是歷年新高，故本屆投票率已經打破歷年紀錄。

由於港府修改「遣送罪犯法案」(俗稱「送中條例」)引發長達半年的抗爭，今天舉行的區議會選舉投票，因而引發罕見的關注。開票結果也被國際社會解讀為香港民眾對於「反送中」示威及港府處置是否得宜的公民投票。

今年香港18區1090個候選人中，將選出452位區議員。全港413萬合格選民在610個投票站進行投票。初步開票結果預計明(25)日公布。

綜合香港媒體報導，這次區議會選舉投票在晚上10時半結束，工作人員隨即展開計票作業。

截至晚上9時半，累積投票人數為285萬3608人；累積投票率達69.04%。

中央社報導，跟過去不同的是，民主派這次首度在每個選區都推出候選人，讓親中的建制派失去同額自動當選優勢；但部份選區因備胎考量有2名民主派參選，則是變數。

港媒引述民眾表示，近日社會較動盪，使得選民投票踴躍。也有選民認為本屆區選投票率攀高，是因為香港市民關心社會事件，希望政治問題政治解決。