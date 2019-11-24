義大教授入籍「做臺灣人」 古奇財經YouTube放眼全球

9年前，應義守大學邀請，他隻身從英國飛來完全陌生的臺灣，如今包括妹妹與妹夫共6人一起定居高雄；上月初，他終於如願領到臺灣身分證，全家人也歸化入籍，成為正港臺灣人，真正落地生根。

目前任教於義大「國際財務金融學系」的教授古奇（Guych Nuryyev），來自中亞、前蘇聯加盟共和國之一的土庫曼；他於英國皇后大學畢業後，2010年在曾於義大服務過的芵籍指導教授推薦下，赴義大任教，如今，轉眼間已過3000多個日子，個性開朗的古奇也躍升學校裡高人氣教師；熱中創新教學的古奇，在課堂上經常將新聞最新動態融入教材中，例如中美關係如何影響臺灣股市、股市背後的產業鏈解析等，他同時開設了「My Finance Teacher」YouTube節目，善用平臺解讀分享國際金融現象，吸引不少粉絲回響。

教學靈活外，古奇更重視啟發創造力，致力培育學生發現問題與邏輯性思考能力，並透過課後作業設計，要求學生把知識與生活中實例融會貫通，通常經過一循環的培訓，「當學生發現自我成長時，都會感到十分興奮」；他也主動替學生進行「課後補救」，針對個別弱項加以強化，並帶領學生籌組讀書會，陪同克服困難，也藉此激盪創造力、分享力與閱讀力。

在日常生活中，古奇家庭就宛如小小聯合國，一家四口可同時以英語、蘇聯話、華語、臺語４種語言交談，熱鬧多元；對於深耕臺灣，古奇十分感謝義大提供他教學機會，尤其身處全英語授課暨全臺惟一通過AACSB認證的「國際學院」，同事和學生來自全球各地，國際交流即是日常，有助於不斷激盪新觀點，永保新鮮好奇。（新聞轉載自新住民全球新聞網）