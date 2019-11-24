馬來西亞超市行銷臺灣農產品 農委會開拓穆斯林消費市場

為提高臺灣農產食品在穆斯林市場的能見度與接受度，農委會委託財團法人商業發展研究院自11月23日至12月1日，在馬來西亞高檔百貨商場Pavilion Kuala Lumpur (柏威年購物商場) Mercato超級市場辦理「臺灣蔬果暨清真食品節」展示活動，11月23日上午，農委會副主任委員陳添壽親臨開幕活動推介台灣優良農產品給大馬民眾，未來商研院將持續協助臺灣品牌供應商及製造商，與大馬各通路進行選品媒合及跨國合作交流，擴大我國農產食品外銷馬來西亞商機。

農委會展示臺灣清真認證食品及當季蔬果(鳳梨釋迦、柑桔類、甜瓜等)，並邀請馬國當地知名電視主廚Collin Edward Lim，選用臺灣特有食材與馬來西亞道地口味製成特色上菜秀，供當地消費者品嘗，多元行銷臺灣蔬果暨清真食品。

農委會表示，我國去(107)年農產品外銷金額達54.6億美元，面對全球崛起的穆斯林清真商機，該會透過辦理「臺灣農水產品在穆斯林市場之商機調查暨推動計畫」，主動發掘海外商機需求及聯繫媒合買主，目前已甄選30餘家農民團體及農企業參與，透過計畫提供一站式服務，暢通產、官、學研管道，協助業者在原有訂單利基點上，有效拓展新興市場及通路，擴增國際採購訂單；結算至今年10月底止，透過計畫實質媒合接單金額已突破新臺幣4,482萬元，成功開拓馬來西亞、印尼及阿聯酋等清真國家商機。

農委會指出，未來該會將持續透過外銷國家隊，整合各項輔導措施及資源投入，包含推動產業契作輔導、海外媒體宣傳、外銷品牌輔導、電子商務及海外參展、通路行銷活動等，帶領臺灣優質農企業及農產食品與馬來西亞及全球穆斯林市場接軌，行銷全球。（新聞轉載自新住民全球新聞網）