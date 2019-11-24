與香港一水之隔　澳門議員補選一人參選•一票就當選

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）香港區議會選舉今(24)日熱烈舉行的同時，澳門候任特首賀一誠遺留的立法會議員缺額，也悄悄地進行補選。由於僅有1名候選人王世民參選，依澳門法律規定，他只要獲得1票就可當選。

綜合香港媒體與中央社報導，澳門特首賀一誠先前因參加澳門特別行政區行政長官選舉，已辭去立法會主席及議員身分，遺留的席次在今天投票補選。

賀一誠先前是澳門立法會的工商金融界別，屬專業界別，因此選民僅限於當地的工商金融從業人員。

據官方統計，今天有資格投票補選這一席次的澳門選民，僅有920人。

根據報導，參與補選的唯一候選人王世民，今早9時開始投票前已抵達投票所外，向支持者一一拜票、握手及合影。而現任澳門立法會主席高開賢及其他工商金融界別的立法會議員，也陪同王世民拜票。

這場補選投票將於晚間9時結束，官方估計得票數一小時內就會揭曉。但依澳門法律規定，由於僅有1名候選人參選，沒有競爭對手，王世民只要獲得1票就可當選。

資料顯示，祖籍浙江、屬於商二代的王世民，今年49歲，現任澳門廠商聯合會副理事長，也是澳門紡織企業僑光集團負責人。

候任的澳門行政長官賀一誠，將於今年2019年12月20日正式上任，成為澳門第三位(第五屆)行政長官。目前澳門行政長官仍是崔世安。