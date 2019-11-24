【快訊】南韓藝人具荷拉 被人發現陳屍首爾家中

更新時間: 2019-11-24 21:18

首次發稿: 2019-11-24 19:14

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 南韓媒體最新消息指出，首爾警方24日證實，下午6點左右，歌手具荷拉被友人發現在家中身亡。年僅28歲。

首爾警方正在確認具荷拉(Goo Hara)的死因並進行調查。

這也是繼10月14日輕生的f(x)成員雪莉之後，南韓演藝圈又一憾事!

28歲的她因為好友雪莉輕生，大受打擊。當時她在日本直播中還向粉絲承諾，會連雪莉的份一起活下去，未來會認真工作。誰知今天卻被發現香消玉殞。

具荷拉是前韓國女團KARA成員，不但是歌手也是演員，目前大部分時間在日本發展，是經紀公司尾木製作旗下的藝人。

從IG照片上列出的巡迴演唱日期可以發現，具荷拉在11月19日剛剛結束日本東京Zepp Tokyo等地共四場的演唱會。

今年5月，28歲的具荷拉曾於住處企圖自殺，送醫急救後脫離險境。在此之前的去年（2018年)9月間，具荷拉則因疑似與男友互毆案，雙雙接受警方調查。她的崔姓男友甚至曾以不雅視頻威脅她。

今年(2019年)8月該案一審宣判，崔姓男子恐嚇、強迫、傷害、毀壞財物等罪名成立，被判有期徒刑1年6個月，緩刑3年。

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