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香港「爆眼少女」登上《紐約時報》頭版　訴說人民迫以血去捍衛社會

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2019/11/24 16:52
（圖／譚蕙芸 Facebook）

（圖／譚蕙芸 Facebook）

（台灣英文新聞／政治組　綜合外電報導）反送中風波持續近6個月，引發警民間無數衝突，並導致多人輕重傷，其中最令人印象深刻的當屬8月在尖沙嘴警署外，一名少女右眼疑似被警方布袋彈擊中，當場血流如注。《紐約時報》23日以頭版登出該名少女的相片，佔去近半個版面。

香港01報導，這篇報道為香港攝影記者林奕非為《紐約時報》拍攝的圖片故事，圖輯中涵蓋不同政治光譜的香港人，包括行會成員、新民黨主席葉劉淑儀、全國港澳研究會副會長劉兆佳、反送中示威者、志工救護員、傷者，香港眾志黃之鋒、周庭，民陣召集人岑子杰，歌手何韻詩等。

而23日《紐約時報》則以頭版登出右眼中彈的女子相片，圖中女子以右手掩蓋其右眼，她穿上黑衣及戴上黑色口罩。圖說配以一句取自其訪問的回答，指只有於極權統治下，人民被迫以血及性命去捍衛一個扭曲的社會。

報章指出於接近半年的時間內，香港被暴力的反政府示威所撕裂，《紐約時報》紀錄了運動內的抗爭者、社運人士、支持者，以及支持政府陣營的人士。

8月11日的抗爭活動中，一名少女於現場擔任義務急救員的少女，在尖沙咀警署外疑被警方的布袋彈擊中右眼受傷。此事件引發香港民眾憤慨，隔天（12日）港民發起「百萬人塞爆機場」集會，民眾紛紛舉起「以眼還眼」的標語，或是戴上紅色的右眼眼罩，控訴港警暴力，罔顧人權。
香港
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布袋彈

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