【台港同心】聲援香港 倫敦逾千人上街遊行

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)香港24日舉行區議會選舉,包括英國上議院議員艾爾頓勳爵(Lord David Alton)、人權專家等來自10個國家組成的選舉觀察團已經抵達香港,將監督選舉過程。

為了聲援自己的故鄉,一群香港人在英國時間23日於各大城市串聯遊行,倫敦有上千人響應,隊伍中也可見到台灣人身影,高舉「台港同心」標語,和香港人一起同行。

香港人組織的團體Fight for Freedom. Stand with Hong Kong,以及Democracy for Hong Kong - D4HK 當地時間23日在倫敦發起遊行,其他地區包括伯明罕、曼徹斯特、紐卡索、愛丁堡和布里斯托也有港人號召遊行。

根據中央社,倫敦遊行團體下午1時在國會前廣場集合,參與者大多身穿黑衣、戴口罩、高舉標語,聲勢相當浩大。

主辦單位行前特別叮嚀參與者代表的是香港,務必保持冷靜,不要有過激行為,若是遭遇挑釁不要輕易被激怒。

不過,相較過去遊行曾有挺中國者前來鬧場,23日的活動相對平和,並沒有遭遇對方叫陣。

這場遊行也有不少台灣人參與,就讀於倫敦政經學院(LSE)的王詩婷和蕭冠祐高舉TAIWAN STANDS WITH HONG KONG的標語,參與遊行。王詩婷受訪表示,她過去幾個月來一直持續關注香港反送中議題,這次參與遊行,是希望各界都能注意到發生在香港的不人道事件。

遊行隊伍從國會前出發,沿街高呼口號「5大訴求,缺一不可」、Stand with Hong Kong、Fight for Freedom等。群眾來到唐寧街10號外,派出代表進入遞陳情書,呼籲英國首相強生(Boris Johnson)和英國政府能針對中國政府違反「中英聯合聲明」採取行動。

代表遞信的英國非政府組織「香港監察」(Hong Kong Watch)受託人主席羅傑斯(Benedict Rogers)步出唐寧街10號後對群眾表示,在美國聯邦參議院幾天前無異議通過「香港人權與民主法案」後,現在該是英國政府展現勇氣、領導力與責任,替香港發聲的時刻。

羅傑斯說,他在1997年香港主權移交後曾居住在香港5年,他從未想過他竟會看到這一天。不僅是橡膠子彈、催淚彈在街頭濫射,還有示威者遭強暴、折磨等許多不公義的事件發生。過去幾天,甚至聽到醫護人員、記者遭逮捕。

他表示,一名香港的醫師在醫學雜誌「刺胳針」(The Lancet)發表文章表示,香港警察目前對於醫護人員的所作所為,已經構成人道危機,需要外界立即介入。

羅傑斯說,這些都是他過去想像不到,竟然會發生在國際金融中心香港的事件。他呼籲英國政府傾聽香港人民的呼喊,克盡英國應盡的責任。

為了呼籲英國社會關注香港中文大學和理工大學遭到港警侵入,以及學生遭到催淚彈與橡膠子彈攻擊,遊行隊伍特別繞行到英國知名學府倫敦國王學院(King's College London)及倫敦政經學院高呼口號。

行經先前因為把台灣和中國標為不同顏色、而曾經引發爭議的倫敦政經學院地球儀公共藝術品前,不少遊行參與者都停下腳步,討論這起事件。

參與遊行的台灣人,更是在台灣地圖旁邊貼上了支持香港的貼紙,並拿出馬克筆,在台灣旁邊標註FREE COUNTRY (「自由國家」,如下圖),引發一陣歡呼。

香港人23日在倫敦遊行,行經倫敦政經學院地球儀公共藝術品,有人拿出馬克筆,在台灣旁邊標註FREE COUNTRY (「自由國家」, 如上圖)。中央社

23日遊行隊伍特別繞行到英國知名學府倫敦政經學院(上圖),與倫敦國王學院(下圖)。中央社