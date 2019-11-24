【台港同心】聲援香港 倫敦逾千人上街遊行

23日英國倫敦遊行隊伍中，也可見台灣人高舉「台灣撐香港」等標語，與香港人同行。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港24日舉行區議會選舉，包括英國上議院議員艾爾頓勳爵（Lord David Alton）、人權專家等來自10個國家組成的選舉觀察團已經抵達香港，將監督選舉過程。

為了聲援自己的故鄉，一群香港人在英國時間23日於各大城市串聯遊行，倫敦有上千人響應，隊伍中也可見到台灣人身影，高舉「台港同心」標語，和香港人一起同行。

香港人組織的團體Fight for Freedom. Stand with Hong Kong，以及Democracy for Hong Kong - D4HK 當地時間23日在倫敦發起遊行，其他地區包括伯明罕、曼徹斯特、紐卡索、愛丁堡和布里斯托也有港人號召遊行。

根據中央社，倫敦遊行團體下午1時在國會前廣場集合，參與者大多身穿黑衣、戴口罩、高舉標語，聲勢相當浩大。

主辦單位行前特別叮嚀參與者代表的是香港，務必保持冷靜，不要有過激行為，若是遭遇挑釁不要輕易被激怒。

不過，相較過去遊行曾有挺中國者前來鬧場，23日的活動相對平和，並沒有遭遇對方叫陣。

這場遊行也有不少台灣人參與，就讀於倫敦政經學院（LSE）的王詩婷和蕭冠祐高舉TAIWAN STANDS WITH HONG KONG的標語，參與遊行。王詩婷受訪表示，她過去幾個月來一直持續關注香港反送中議題，這次參與遊行，是希望各界都能注意到發生在香港的不人道事件。

遊行隊伍從國會前出發，沿街高呼口號「5大訴求，缺一不可」、Stand with Hong Kong、Fight for Freedom等。群眾來到唐寧街10號外，派出代表進入遞陳情書，呼籲英國首相強生（Boris Johnson）和英國政府能針對中國政府違反「中英聯合聲明」採取行動。

代表遞信的英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）受託人主席羅傑斯（Benedict Rogers）步出唐寧街10號後對群眾表示，在美國聯邦參議院幾天前無異議通過「香港人權與民主法案」後，現在該是英國政府展現勇氣、領導力與責任，替香港發聲的時刻。

羅傑斯說，他在1997年香港主權移交後曾居住在香港5年，他從未想過他竟會看到這一天。不僅是橡膠子彈、催淚彈在街頭濫射，還有示威者遭強暴、折磨等許多不公義的事件發生。過去幾天，甚至聽到醫護人員、記者遭逮捕。

他表示，一名香港的醫師在醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）發表文章表示，香港警察目前對於醫護人員的所作所為，已經構成人道危機，需要外界立即介入。

羅傑斯說，這些都是他過去想像不到，竟然會發生在國際金融中心香港的事件。他呼籲英國政府傾聽香港人民的呼喊，克盡英國應盡的責任。

為了呼籲英國社會關注香港中文大學和理工大學遭到港警侵入，以及學生遭到催淚彈與橡膠子彈攻擊，遊行隊伍特別繞行到英國知名學府倫敦國王學院（King's College London）及倫敦政經學院高呼口號。

行經先前因為把台灣和中國標為不同顏色、而曾經引發爭議的倫敦政經學院地球儀公共藝術品前，不少遊行參與者都停下腳步，討論這起事件。

參與遊行的台灣人，更是在台灣地圖旁邊貼上了支持香港的貼紙，並拿出馬克筆，在台灣旁邊標註FREE COUNTRY (「自由國家」，如下圖)，引發一陣歡呼。

香港人23日在倫敦遊行，行經倫敦政經學院地球儀公共藝術品，有人拿出馬克筆，在台灣旁邊標註FREE COUNTRY (「自由國家」, 如上圖)。中央社

23日遊行隊伍特別繞行到英國知名學府倫敦政經學院(上圖)，與倫敦國王學院(下圖)。中央社