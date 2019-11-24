破解中國赴台自由行禁令　台灣金門與汶萊首見包機直航

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）搭載近50名旅客的汶萊皇家航空公司包機，昨(23)日清晨飛抵金門尚義機場，這是闊別11年來金門再現國際包機航班，更是非國航飛機首次直航金門。金門縣政府表示，這是金門航空史上的突破。

中國文化和旅遊部7月底公告，自8月1日起暫停中國47個城市居民赴台自由行，金門縣一方面由縣長楊鎮浯出面向中國有關方面表達關切，同時縣政府也多管齊下，推動國際包機拓展客源，為金門觀光旅遊尋找出路。

9月間金門縣府宣布，透過駐汶萊台北經濟文化辦事處代表李憲章、當地僑領及兩地旅行業者，成功促成11月啟動4趟次汶萊及金門包機，23日包機終於成行，金縣府指出，這次包機旅程成功地將金門推向國際，開創新旅遊商機。

金門尚義機場航空站，昨特別以噴水儀式，歡迎汶萊航空包機到來。

金門縣副縣長黃怡凱一大早來到尚義機場入境大廳，迎接遠自汶萊而來的旅客。黃怡凱表示，金門是僑鄉，這次包機活動是首次由國外飛行器直航金門尚義機場，格外有意義，為金門開創新契機。

他說，未來不排除將開發其他航線的包機，讓金門鄉僑循這個模式多多回來與故鄉金門連結，也把金門的旅遊擴展到東南亞。

金門縣政府觀光處指出，金門在民國95年9月首次啟動澳門－金門包機，同年12月有金門－新加坡包機，都是由復興航空執行；97年1月金門－北海道包機由華信航空飛行；這次金門－汶萊包機是由汶萊皇家航空執行，開啟金門航空史上的先例。

汶萊皇家航空昨早上7時10分落地金門後，早上8時再送148名旅客到汶萊，兩趟包機行程共載送近200名旅客。黃怡凱歡迎來金的旅客後，隨即出境，與金門鄉親同赴汶萊，展開5天4夜旅遊。

金門縣旅行商業同業公會與汶萊旅行業者，推動包機不遺餘力，同業公會理事長林永標表示，在冬季旅遊淡季期間，金門旅遊業者成功將金門推向汶萊，並吸引僑鄉居民返金尋根，讓更多僑鄉二代了解金門，同時安排金門鄉親前往汶萊旅遊，相信透過雙向交流能更多行銷金門，讓金門曝光更多。

這此金門－汶萊國際雙向包機首航，由汶萊皇家航空A321型客機於23日凌晨3時25分從汶萊載客起飛，早上7時10分抵達金門，早上8時整從金門載客回航，抵達汶萊的時間為上午11時45分。

這次活動由多家旅行社共同推動，汶萊旅客來金遊程安排許多知名景點，如莒光樓、翟山坑道、獅山砲陣地、民俗文化村等，讓旅客玩地放心、住地安心。

另一方面，中央社18日也報導，祖籍金門烈嶼的汶萊僑領林國欽，​​​​​​​捐款新台幣800萬元給國立金門大學，累計對金大捐資總金額已達千萬，校方也規畫將新落成的華僑大樓冠名為「林國欽健康護理學院」，以感念林國欽對金門大學發展的貢獻。

搭載近50名旅客的汶萊皇家航空公司包機，23日清晨抵達金門尚義機場，這是非國航飛機首次直航金門。航空站以噴水儀式歡迎汶萊航空到來。中央社