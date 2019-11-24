網傳做票假訊息 台灣中選會嚴正駁斥

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 距離明年2020大選投票日不到50天，針對網路假訊息充斥，中選會今(24)日針對網傳「民進黨可能做票」等訊息，予以嚴正駁斥。

中選會新聞稿指出，又有網傳各種不實訊息在臉書及Line等社群媒體間散布如下內容:

「......這次已没有公義，加上八千位民進黨指派的選務人員混進來，藍營想靠選舉來贏已難上加難了，因為他們要做票太容易了，如負責唱票人員，只要拇指套上暗印，對方有效票可立刻變成廢票，又於結束運送過程中，他們可在車上即刻掉包，且中選會可無限制印好備妥民進黨候選人的有效票來掉包……」

圖/中選會提供

對此，中選會予以嚴正駁斥，並指出又是有人在捏造及刻意散布不實訊息，請民眾勿予聽信而以訛傳訛。

中選會指出，投開票所工作人員係依法招募產生，且1/2以上須為公教人員，對外公開招募部分，也是依時程公開辦理，同時監察員依法也是由各政黨或各組候選人依法推派產生，即監察員可由中國國民黨、民主進步黨、親民黨等依法推派。

且在投票、開票時，每個投票所都有前述所指政黨推派之監察員在場監票外，開票時民眾也還可進行攝錄影，整個過程辦理公開透明。

此外，開票完畢後即宣布各該投票所之開票結果，除張貼投開票報告表於投開票所讓民眾周知外，隨後即將投開票報告表速送鄉鎮市區選務作業中心進行登載作業，以傳送至中央選情中心計票系統，整個過程相當嚴謹，網傳諸項不實指摘既悖離事實基礎，也顯然意圖影響選務辦理之公正性，甚至意圖影響明年1月之選舉結果，必須嚴正駁斥並移送法辦。

此類不實訊息之捏造及散布，中選會已有事證除會函送刑事警察局查緝假訊息專案小組、調查局假訊息防制中心依法處理外，也一再呼籲民眾遇有此類不實訊息時，切勿予以聽信及轉傳，更不可任意捏造或轉傳來散布此類不實訊息，否則除造成社會秩序之恐慌不安外，也已經構成侮辱公署罪或加重誹謗罪等罪責，輕則依社會秩序維護法規定處以罰鍰，重則觸犯刑事法律而須負起刑事責任。

最後，中選會也特別強調，就此類不實訊息而言，倘捏造、轉傳及散布不實訊息者係有意藉此影響選舉結果者，除已涉及侮辱公署或加重誹謗等罪外，亦有可能違反總統選罷法第90條、公職選罷法第104條之規定，最重可處五年有期徒刑。