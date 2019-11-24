唐寶寶躍上大銀幕勇敢追夢！《花生醬獵鷹的願望》獲爛番茄新高分

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）2019年度最賣座美國獨立電影《花生醬獵鷹的願望》即將在12月6日上映。劇情描繪一位充滿夢想的唐氏症患者，踏上一段未知又精彩的追夢旅程，讓觀眾見識到唐氏症患者也可以有夢、也可以冒險，將為觀眾們帶來滿滿的正能量！

《花生醬獵鷹的願望》由泰勒尼爾森（Tyler Nilson）與麥可舒瓦茲（Michael Schwartz）共同編導，西亞李畢福、達珂塔強森、查克格薩根共同主演。值得注意的是，查克格薩根本身就是一位唐氏症患者，導演泰勒尼爾森透露，六年前在一個身障演員營與查克格薩根見面時，就認為可以替他量身打造劇本，讓他展現演員的魅力、決心與自信。

全片跳脫同類型疾病電影哭哭啼啼的框架，描述一位唐氏症患者，不顧一切逃離照護機構，只為了找到崇拜的傳奇摔角選手，向他拜師學藝。他在特殊情況下，結識了一位亡命之徒，兩人一拍即合，共同展開一場充滿驚喜的旅程。

此外，本片更揚威眾多國際影展獎項，諸如多維爾觀眾票選最佳影片、南塔克特影展最佳影片與觀眾票選最佳影片、克雷斯特德比特觀眾票選最佳影片與最佳突破性演出，更拿下北美影評網站《爛番茄》95分的高分、IMDb甚至高達8顆星好評！更有不少影評人看好本片將強勢問鼎金球獎最佳影片榮耀！

影片來源：采昌國際多媒體提供。