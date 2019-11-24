共諜坦承「影響台灣選舉」 郭台銘：沒拿到證據前不能妄加揣測

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 自稱中共間諜的王立強向澳洲政府投誠，並接受外媒專訪，談到中共企圖影響台灣2020年大選，讓網友議論紛紛。

中共公安機關23日晚間回應，這名自稱叛逃者真實姓名是王立強，因詐騙他人錢財是涉案在逃人員。

《聯合》24日報導，中國裁判文書官網可尋獲一紙「2016閩0723刑初77號」光澤縣人民法院對王立強案的「判決書」，內容指稱，王立強因詐騙案遭判決，內容建議判決王立強有期徒刑1年3個月至1年9個月徒刑，最後判處有期徒刑1年6個月、緩刑1年6個月，罰款1萬元。

不過，這名王立強是否就是在澳洲宣稱是共諜的王某，仍需進一步確認。

對於共諜「爆料」事件，鴻海集團創辦人郭台銘今(24)日受訪時表示，確實是國家級安全問題，希望執政當局、國民黨都要重視，報導還指名道姓，「可以參考我在初選講過的話」。

郭台銘今天一早陪立委參選人李縉穎到三峽白雞山參拜，對於共諜問題，《自由》引述郭台銘說，這牽扯到國安、法律層面，人是在澳洲但還是要查到底，「這種東西不是抹紅抹黑」，沒有拿到證據前誰都不能妄加揣測。

郭台銘呼籲，民進黨趕快查清楚，國民黨也要請國政團隊查清楚，指控確實是影響台灣選民的重要選擇指標。

郭台銘今天還表示，李縉穎是唯一親自帶著選，選輸了真的被人當笑話看，「比我自己創業、選還緊張」。

在三峽公有市場時，不少年輕家長搶著把孩子丟給郭董抱，郭台銘俐落地抱著小孩並說，「國家的未來，國家一定要幫你養」。