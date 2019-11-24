中國間諜案　台灣國安局：向國際友方查證中

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）澳洲媒體報導，前中共情報人員自稱以假身分滲透台灣，並協助中國企圖干預台灣選舉之議題，國安局表示已協請國際間合作友方查證中，也已組成專案小組，針對境外勢力介入選舉及國內賄選、賭盤、爭議訊息、不法資金等違法情事，持續掌握。

國安局24日表示，此案細節仍尚待進一步查證，希望社會大眾在事件未明確前，勿妄加揣測，以免造成社會紛擾。

另外，在這次選舉前，已統整協調各情治單位，組成專案小組，長期針對境外勢力介入選舉及國內賄選、賭盤、爭議訊息、不法資金等違法情事，持續掌握。

國安局指出，基於台灣為民主法治國家，應秉持依法行政原則，對於違法之情資，即時彙整、送往權責機關、檢調單位依法取證，並持續向國際合作的友方查證。

但涉及國際合作事務及偵查不公開原則，偵查單位對於所獲得的事證，不宜對外公布，但在查證後，若確實有相關不法情事，一定將依法嚴辦。

而針對「中國特工王立強叛逃澳洲」一事，中國公安機關23日晚間回應表示，這名自稱叛逃者真實姓名是王立強，今年26歲，福建南平人，無業，因詐騙他人錢財是涉案在逃人員。

另外，王立強於今年4月持偽造證件逃往香港，目前，公安機關對此案正在進一步調查中。