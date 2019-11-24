美仍盼年底前達協議 但不會對香港情勢視若無睹

白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）今天表示，美國與中國仍可能於今年年底前達成第一階段貿易協議，但也警告指出，美國總統川普不會對香港情勢發展視若無睹。

歐布萊恩這項發言令人更加憂心，中國鎮壓香港反政府示威抗議，可能會讓華府和北京致力終結雙方曠日持久貿易戰的各種努力益加複雜化。

出席加拿大哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）的歐布萊恩告訴記者：「我們希望於今年底前達成（第一階段）協議。我仍認為那是可能的。」

他又說：「與此同時，對於香港發生的事態或南海情勢，抑或世界上其他地區美方所關切的中國活動，我們不會視若無睹。」

歐布萊恩表示，他希望香港區議會選舉將會和平進行，沒有暴力，「那會是良好跡象」。川普於22日指出，他已告訴中國國家主席習近平，鎮壓香港示威抗議將會對致力終結雙方歷時16個月貿易戰的努力，帶來「巨大負面衝擊」。

但對於是否會簽署或否決美國國會壓倒性通過的力挺香港法案，川普則含糊其詞，並誇口稱，是他單獨一人勸阻北京當局，勿出動百萬大軍鎮壓香港示威抗議。

詢及如果中國下重手鎮壓示威抗議，美國會如何反應時，歐布萊恩今天回答稱：「我希望那不會發生。我們已在香港見到太多暴力了。」

他又說：「真正的問題在於，倘若出現那種鎮壓，全世界準備怎麼處置中國。美國將會採取該做的行動。」