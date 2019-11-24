綠推反滲透法拚逕付二讀　藍：將視草案內容再考量必要性

（台灣英文新聞）民進黨立法院黨團將提出反滲透法草案，預計25日召開記者會說明，28日舉辦公聽會，29日立法院會中提出逕付二讀。對此，國民黨認為，得視草案詳細內容再作評論。

澳洲媒體報導，前中國間諜王立強自稱，自己曾涉入並參與間諜活動，並協助中國企圖干預台灣選舉，引起國際間關注。為反制中共對台滲透，民進黨立法院黨團總召柯建銘昨（23）日表示，民進黨團決定提出反滲透法草案。

中央社引述柯建銘昨晚受訪表示，國安五法通過後，總統蔡英文拋出中共代理人修法問題，民進黨團、陸委會等相關單位立即展開討論，當時有人拋出制定管理專法、境外勢力影響透明法、反境外敵對勢力併吞滲透法等版本，對於制定管理專法或法案名稱，黨團內部一直有不同看法，沒有停止討論。

他指出，22日立法院會通過新式戰機採購特別預算案後，其實版本也已經定稿，民進黨立法院黨團書記長李俊俋才對外說，中共代理人法案已排定下週舉辦公聽會。

報導提到，柯建銘表示，民進黨團將於25日正式提出反滲透法草案，全部條文11條，並規定法案公布後實施，補足國安五法條文不足之處，與國安五法不會有扞格。

柯建銘說，反滲透法草案這個會期能否順利完成三讀，就看國民黨立法院黨團態度，這個草案比現在立法院所有的相關草案還可行。

對此，曾銘宗晚間在接受中央社記者訪問時表示，該草案必須考量是否為維護國家安全及社會穩定所必要，並不得違反新聞自由及言論自由，至於具體意見，得視草案詳細內容再行評論。