臺灣臺中市府創異鄉鋪生產合作社 新住民女力崛起

近年女力崛起，女性創業、就業的人數也迅速提升，而新住民女性一同加入就業市場，過程中仍有不少困境，台中市政府辦理2019合作經濟論壇「新住民女力崛起新勢力」於22日登場，期待透過合作經濟模式，結合新住民女力為女性創造更多元的經濟生產模式。

論壇由台北大學副教授梁玲菁主講「合作經濟全球趨勢」揭開序幕，不少新住民女性到場聆聽，針對合作培力、合作金融、平台串聯等議題交流討論。台中市社會局長彭懷真感謝民間社團的努力，創立生產合作社推廣異國美食，為新住民創造一條經濟自立的道路。

彭局長也表示，社會局透過相關研習、觀摩及議題討論，培力在地新住民團體，肯定台中市新住民團體聯合會的努力，在台中市新住民社區服務據點創立「有限責任臺中市異鄉鋪生產合作社」，透過販售社員生產的異國食材、加工品，為社員開創新的經濟模式。

「有限責任臺中市異鄉鋪生產合作社」未來更將成立配銷站，讓新住民及移工購買家鄉味更方便，並逐漸擴大販售對象，向台灣民眾宣傳異國美食，感受異國文化；此外，今日也安排新住民故事分享、新住民家庭服務中心、新住民多元圖書室及新住民社區服務據點成果展示，透過公私合作，提升新住民生活品質。（新聞轉載自新住民全球新聞網）