臺灣數位資訊公平計畫展成果 移民署助新住民營造新生活

為幫助新住民朋友營造數位新生活，並提升資訊基礎技能與近用機會，內政部移民署推出「建構新住民數位公平機會計畫」與「保障新住民寬頻上網計畫」。為此，移民署於11月23日舉辦「保障新住民寬頻上網暨數位公平機會計畫」展現成果與擴大服務。現場設有展示區與體驗區，讓新住民帶著小朋友們，於現場瞭解、體驗平板設備與多元數位課程，並提供數位遊戲、拍貼機與熱轉印等豐富有趣的數位體驗。

移民署表示，「保障新住民寬頻上網計畫」自107年起開辦行動設備共享服務，提供平板電腦讓新住民朋友可以將設備借回家使用，並提供每月10GB免費網路流量，讓新住民家庭能快速、方便地取得政府數位資訊與服務。此外，還於移民署各地服務站陸續打造數位機會環境，提供洽公民眾與新住民朋友免費的上網設備與WIFI環境，同時還建置新住民交流平臺，提供多元文化介紹並蒐集各項就業、教育等資訊，亦經常舉辦各項網路活動，讓國人與新住民朋友們，互相了解各國不同的風俗文化並加強互動。

另外，「建構新住民數位公平機會計畫」本(108)年度免費提供電腦課程計16門資訊實體課程，包含8門熱門課程、4門進階課程與4門實作課程，亦提供行動學習車及豐富的線上學習資源，讓新住民朋友可就近學習及使用，運用多元學習提升數位應用能力。

移民署表示，自開辦此兩項計畫以來，輔導新住民利用數位資源優化生活，至今成效優異，透過數位與網路的應用，不僅能跨海與家鄉親友視訊聯繫，更能快速取得政府與民間的公告協助資訊，弭平生活適應落差，提升自身競爭能力，加速融入臺灣社會。

移民署免費電腦課程資訊，可至計畫官方網站「新住民數位資訊e網(https://nit.immigration.gov.tw)或撥打免費課程專線0800-005-788洽詢；而欲借用平板電腦的新住民朋友，請撥打免費服務專線0800-700-101預約，亦可至移民署各地服務站洽詢。（新聞轉載自新住民全球新聞網）