國際當代素描展「捉影」放光彩　8國61位藝術家聚台北國館

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「捉‧影：國際當代素描展」展出國內外共61位藝術家作品，挑戰傳統素描界線，自即日起國父紀念館展至至12月4日。

由文化部所屬國立國父紀念館、國立台灣師範大學國際版畫中心及財團法人巴黎文教基金會等3個單位共同辦理「捉‧影：國際當代素描展」，邀請台灣、美國、日本、韓國、中國、新加坡、香港、澳門等8個國家與地區61位藝術家共同展出，以於今（23）日至12月4日在國父紀念館1樓「博愛藝廊」及東西文化藝廊展出。

文化部政務次長蕭宗煌表示此次展覽對素描做了很好的詮釋，更盛讚鄭善禧教授所命名的「捉影」巧妙將英文「drawing」做最好的詮釋。他也表示文化部對於國際交流一向非常重視，歡迎來自國外的藝術家能夠共襄盛舉來台交流。

國父紀念館館長梁永斐也強調文化藝術的國際交流的重要性，雖然語言不同，但藝術創作成為共同的語言，61位展出者風貌不同，展現不同國情及不同創作者的真性情。他對本次展覽特色提出下列幾點感想：一、隨筆見純真。二、取材任自然。三、風格現獨特。四、大小皆由之。五、色彩是奔放。六、中西是融合。七、媒材呈多元。八、靈動妙妙現。九、技巧展風情。十、結構求奇正。十一、虛實是併用。藝術創作不論是同中求異或異中求同，透過不同媒材不同文化藝術間的中西融合，達到藝術創作的獨特性及未來性。

這次展覽呈現從20世紀末跨越到21世紀，「素描」的定義與觀念已經不斷地更動，如今「素描」早已不是當年傳統素描的定義與樣貌，而是更廣義的創作，有時也可代表一件完整作品，媒材也不僅只停留於紙上。詳情請前往官網查詢。