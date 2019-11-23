恭喜！台灣金馬「返校」「陽光普照」雙贏家　影帝影后完整名單揭曉

第56屆金馬已揭曉得獎名單，影帝影后由陳以文及馬來西亞女演員楊雁雁獲頒（圖/金馬）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）金馬56頒獎典禮已於今（23）晚國父紀念館登場，除了超狂舞台設計，入圍名單競爭也十分激烈，影帝影后分別為陳以文及楊雁雁，最佳男配角及女配角則由劉冠廷及張詩盈獲頒，另外，由電玩改編成電影的「返校」更獲最佳新導演、最佳改編劇本及多項獎項，終身成就獎頒發給「大俠」王羽、王童。另外，本屆觀眾票選獎為「陽光普照」，「國際影評人費比西獎」則頒給新銳導演謝沛如的「大餓」。

完整得獎名單如下，詳情請前往官網查詢。

最佳劇情長片

陽光普照

最佳女主角

楊雁雁/熱帶雨

最佳男主角

陳以文/陽光普照

最佳導演獎

​​​​​​​鍾孟宏/陽光普照

最佳原創電影音樂

​​​​​​​張偉勇/幻土

最佳原創電影歌曲

光明之日/返校

詞：雷光夏 曲：盧律銘、雷光夏 唱：雷光夏

終身成就獎

王童

最佳美術設計

王誌成/返校

最佳造型設計

Nikki Gooley、周麗明、蔡珮玲、Nina Edwards/夕霧花園

最佳紀錄片

你的臉/蔡明亮

最佳新導演

徐漢強/返校

終身成就獎（由知名導演李安頒發）

王羽（由王羽女兒代領）

最佳動作設計

洪昰顥/狂徒

最佳剪輯獎

賴秀雄/陽光普照

最佳女配角

張詩盈/我的靈魂是愛做的

最佳改編劇本

許漢強、傅凱羚、簡士耕/返校

最佳男配角

劉冠廷／陽光普照

最佳原著劇本

楊修華／幻土

最佳新演員

范少勳／下半場

年度台灣傑出電影工作者

湯湘竹

最佳音效

李丹楓、周震、嚴唯甄／灼人秘密

最佳攝影

陳克勤、陳志軒／狂徒

最佳視覺效果

再現影像製作有限公司、郭憲聰／返校

最佳劇情短片

紅棗薏米花生

最佳動畫短片

金魚