恭喜！台灣金馬「返校」「陽光普照」雙贏家　影帝影后完整名單揭曉

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）金馬56頒獎典禮已於今（23）晚國父紀念館登場，除了超狂舞台設計，入圍名單競爭也十分激烈，影帝影后分別為陳以文及楊雁雁，最佳男配角及女配角則由劉冠廷及張詩盈獲頒，另外，由電玩改編成電影的「返校」更獲最佳新導演、最佳改編劇本及多項獎項，終身成就獎頒發給「大俠」王羽、王童。另外，本屆觀眾票選獎為「陽光普照」，「國際影評人費比西獎」則頒給新銳導演謝沛如的「大餓」。
完整得獎名單如下，詳情請前往官網查詢。
最佳劇情長片
陽光普照
最佳女主角
楊雁雁/熱帶雨
最佳男主角
陳以文/陽光普照
最佳導演獎
鍾孟宏/陽光普照
最佳原創電影音樂
張偉勇/幻土
最佳原創電影歌曲
光明之日/返校
詞：雷光夏 曲：盧律銘、雷光夏 唱：雷光夏
終身成就獎
王童
最佳美術設計
王誌成/返校
最佳造型設計
Nikki Gooley、周麗明、蔡珮玲、Nina Edwards/夕霧花園
最佳紀錄片
你的臉/蔡明亮
最佳新導演
徐漢強/返校
終身成就獎（由知名導演李安頒發）
王羽（由王羽女兒代領）
最佳動作設計
洪昰顥/狂徒
最佳剪輯獎
賴秀雄/陽光普照
最佳女配角
張詩盈/我的靈魂是愛做的
最佳改編劇本
許漢強、傅凱羚、簡士耕/返校
最佳男配角
劉冠廷／陽光普照
最佳原著劇本
楊修華／幻土
最佳新演員
范少勳／下半場
年度台灣傑出電影工作者
湯湘竹
最佳音效
李丹楓、周震、嚴唯甄／灼人秘密
最佳攝影
陳克勤、陳志軒／狂徒
最佳視覺效果
再現影像製作有限公司、郭憲聰／返校
最佳劇情短片
紅棗薏米花生
最佳動畫短片
金魚