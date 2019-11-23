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恭喜！台灣金馬「返校」「陽光普照」雙贏家　影帝影后完整名單揭曉

「返校」及「陽光普照」皆囊括5大獎項，成為此次金馬最大贏家

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2019/11/23 23:22
第56屆金馬已揭曉得獎名單，影帝影后由陳以文及馬來西亞女演員楊雁雁獲頒（圖/金馬）

第56屆金馬已揭曉得獎名單，影帝影后由陳以文及馬來西亞女演員楊雁雁獲頒（圖/金馬）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）金馬56頒獎典禮已於今（23）晚國父紀念館登場，除了超狂舞台設計，入圍名單競爭也十分激烈，影帝影后分別為陳以文及楊雁雁，最佳男配角及女配角則由劉冠廷及張詩盈獲頒，另外，由電玩改編成電影的「返校」更獲最佳新導演、最佳改編劇本及多項獎項，終身成就獎頒發給「大俠」王羽、王童。另外，本屆觀眾票選獎為「陽光普照」，「國際影評人費比西獎」則頒給新銳導演謝沛如的「大餓」。

完整得獎名單如下，詳情請前往官網查詢。

最佳劇情長片
陽光普照

最佳女主角
楊雁雁/熱帶雨

最佳男主角
陳以文/陽光普照

最佳導演獎
​​​​​​​鍾孟宏/陽光普照

最佳原創電影音樂
​​​​​​​張偉勇/幻土

最佳原創電影歌曲
光明之日/返校
詞：雷光夏 曲：盧律銘、雷光夏 唱：雷光夏

終身成就獎
王童

最佳美術設計
王誌成/返校

最佳造型設計
Nikki Gooley、周麗明、蔡珮玲、Nina Edwards/夕霧花園

最佳紀錄片
你的臉/蔡明亮

最佳新導演
徐漢強/返校

終身成就獎（由知名導演李安頒發）
王羽（由王羽女兒代領）

最佳動作設計
洪昰顥/狂徒

最佳剪輯獎
賴秀雄/陽光普照

最佳女配角
張詩盈/我的靈魂是愛做的

最佳改編劇本
許漢強、傅凱羚、簡士耕/返校

最佳男配角
劉冠廷／陽光普照

最佳原著劇本
楊修華／幻土

最佳新演員
范少勳／下半場

年度台灣傑出電影工作者
湯湘竹

最佳音效
李丹楓、周震、嚴唯甄／灼人秘密

最佳攝影
陳克勤、陳志軒／狂徒

最佳視覺效果
再現影像製作有限公司、郭憲聰／返校

最佳劇情短片
紅棗薏米花生

最佳動畫短片
金魚
金馬

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