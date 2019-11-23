台灣金馬56舞台超狂　準影后廝殺憶不堪過去

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2019金馬獎亮點搶先看！眾所矚目的頒獎典禮已於國父紀念館登場，但在公佈重頭戲影帝影后名單之前，我們先來看看今年的精彩亮點吧！

第56屆金馬獎今晚於國父紀念館舉行頒獎典禮，沒有典禮主人，行程更為緊湊也全然聚焦於電影工作者身上，且獲坎城影展金棕櫚獎得主導演枝裕和將擔任頒獎人力挺，此外，星光熠熠的紅毯主持將由楊千霈及劉冠廷出任。

今年頒獎嘉賓除了李安、王童、 廖慶松、等大師級影人，金馬得主李心潔、楊貴媚、 魏德聖、影視雙棲的澎恰恰、吳慷仁、柯佳嬿、納豆， 坎城金棕櫚得主是枝裕和以及日本影帝永瀨正敏等人， 都會擔任頒獎嘉賓。

眾所矚目且被媒體稱為「死亡之組」的金馬獎影后之戰也即將揭曉，準影后們提前齊聚「表演論壇」，大方分享自己入行的經過以及這次挑戰角色的表演經驗。



金馬56電影論壇「表演論壇」齊聚影后入圍者，左起：王淨、柯淑勤、李心潔、呂雪鳳、楊雁雁（圖/金馬）

「學姊」王淨在入行之前是小說作家，因為一次在計程車上高歌的網路影片而廣為人知，後來收到連奕琦導演的試鏡邀請而踏入電影，而這次入圍金馬影后的《返校》則是她的第三部電影，她回憶拍攝當時幾乎每天都很崩潰，想不到哪一場戲是不難過的，導演更希望她以方芮欣的狀態生活，以至於殺青之後就好像有什麼東西消失了走不出來，直到進入下一個劇組才慢慢痊癒。

21歲的王淨透露，目前表演上遇到的困難是很多事情沒有辦法親身經歷，只能靠想像來完成。

李心潔接演《夕霧花園》被她視作在四十歲懷孕生子以後的全新出發，兩年前讀完劇本並且看完原著小說，內心就悸動起來，而當導演與男主角的人選都確定之後，她便決定接演。

憶及最崩潰的一場戲，李心潔說是與阿部寬的激情戲，因為角色的狀態太過痛苦，事前她跟林書宇導演強調「這場戲只能拍一次」，這是她從影那麼多年來對自己最沒有把握的一次，也是她從影以來第一次演到忘我的深刻經驗。

連續第二年入圍的雷光夏，將在典禮上獻唱與盧律銘合作的《 返校》主題曲「光明之日」；而再度與鍾孟宏導演 合作的林生祥，這次與導演攜手打造《陽光普照》主題曲「遠行」， 溫柔呈現獻給家人的故事， 典禮現場演出將有別於電影的歌曲的呈現，加入打擊樂器及月琴。

舞台設計方面，台視今年以數千片LED為基底，打造大型旋轉彩幕舞台，並與視覺設計合作，搭配節目橋段、表演內容，旋轉呈現不同的金馬驚喜，完美襯托影人的星光風采。為呈現優質轉播，台視也動用22部HD高畫質攝影機及2部大型吊臂攝影機、3部SNG車及3部OB車。