2019年度維多利亞的秘密時尚秀 確定取消

（台灣英文新聞 / 廖凱倫 綜合外電報導）過去曾邀請泰勒斯、亞莉安娜•格蘭德、蕾哈娜等當紅歌手表演的《維多利亞的秘密時尚秀》在去年創下節目有史以來最低的收視率後，美國女性內衣公司維多利亞的秘密恐因時尚秀收視率與業績下滑等理由，今年取消舉辦。

根據《BBC》，維多利亞的秘密之母公司L Brands財務長伯多弗 (Stuart Burgdoerfer) 在財報電話會議上說，「我們正在研究如何提升品牌定位並將其定位傳達給客戶。」《Fortune》更是報導，伯多弗稱時尚秀對於短期銷售沒有實質的影響，儘管擁有「卓越的行銷成就」。

《Business Insider》報導說，當初雷•雷蒙德 (Roy Raymond) 在創辦維密時是期望有一間店是能讓丈夫自在的為妻子購買內衣，但主打「性感」形象的商品已不合現代注重簡單、舒適的內衣。購買市場份額從2016年的33% 一路掉到去年的 24%。

此外，《VOGUE》報導L Brands營運長拉澤克（Ed Razek）在2018年也曾因說出，沒在時裝秀中錄用變性人當模特兒是因為《維多利亞的秘密時尚秀》是一個「幻想」，遭到日漸著重多元性的社會予以強烈批評。今年七月份，《紐約時報》甚至針對維密內部高層衛克斯奈 (Leslie H. Wexner) 與牽涉多起性醜聞的愛潑斯坦 (Jeffery Epstein) 的密切關聯等爭議進行報導，重創維密品牌形象。