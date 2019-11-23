蔡英文競總鬧場？地球公民基金會：礦業法過不了憂心大聲喚醒蔡

（台灣英文新聞/政治組綜合報導）《看見台灣》導演齊柏林辭世後，2年過立委屆期將滿，礦業法卻仍未完成修法，環保團體拉起布條突襲總統蔡英文競選總部，要求撤除「霸王條款」。地球公民基金會執行長李根政近日撰文憂心指出，礦業法如果這會期不過，因為換了立委「屆期不連續」，修法又得重頭來，到時候礦業很可能就錯失修法機會。

李根政表示，明明礦業法修法就是幫助小英兌現政治承諾的加分題，只要蘇嘉全院長願意召集朝野協商就有機會通過，為什麼就是不做？

本屆立委最後一個會期快結束了，地球公民基金會用盡各種體制內對話的管道，到行政院和立法院分別開記者會喊話，只得到管碧玲幹事長回應：「礦業法有部份重要的主張還沒協商完成，無法取得朝野共識」。「民進黨沒有忘記對《礦業法》的承諾與期待，只要下個屆期國會有機會過半，一定會全力推動，該修的也還是要修。」至於柯總召，地球公民基金會則是用盡管道一面也見不到。

被逼至此絕境，在蔡英文臺北競選總部成立那一天，地球公民就地利之便，辦公室就在北平東路上，於是想出點子，可以從辦公室懸掛布條，以大聲公干擾吸引民進黨及蔡英文注目。

李根政說，大聲公的聲音干擾總計四次，一次約1分鐘。三次是喊口號，一次是模擬幾十年來礦下居民所聽到的爆破聲。

蔡英文總統進場時播口號一次、上台播口號一次、講話前播口號及爆破聲一次；蘇貞昌上台時口號一次。我們的聲音干擾行動，目的不是破壞活動流程，而是讓民進黨及社會大眾聽見修礦業法的心聲，每天承受炸山爆破、提心吊膽的礦下居民心聲。 這樣完全符合小英總統剛上台時說的：不要怕跟政府打交道，如果講一次聽不見，可以大聲講第二次，第二次聽不見，還可以拍桌子！

李根政說，這次的行動引起網路上批評的聲音，甚至有許多捐款人來電或來信表達不滿後退捐。首先，基金會還得表達對這些捐款人的謝意，因為有您的支持，積沙成塔讓地球公民得以為台灣付出行動。但是，昨天至今有許多抹藍抹紅的言論，他們不能接受。

李根政也在此呼籲社會大眾，無論是不是民進黨的支持者，邀請用自己的方式向民進黨表達：即使面臨選舉壓力，仍不忘記弱勢族群苦痛、環境永續，在任內完成該修的法案，這才是他們所要的民主，也會是台灣社會真正需要的執政黨。

2017年，地球公民基金會從周刊的政治獻金資料庫中，找到上一次立委選舉的一些關鍵數據，發現「水泥、石礦相關產業總共捐贈9819萬元，投資進立委選舉中」，其中44人為現任立委，而立院現在共113席立委，換句話說將近一半立委拿到這些政治獻金。收受水泥業政治獻金的44名立委中，包括陳明文、孔文吉、邱志偉、蕭美琴。