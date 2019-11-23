台灣虛擬網紅「法咪咪」榴槤大王　紐約時代廣場電視牆熱映

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣藝術家余政達（Yu Cheng-ta）前往紐約雙年展展出，創作「法咪咪FAMEME」獲紐約時代廣場聯盟青睞，已於近日「世界中心」紐約時代廣場最大電視牆撥出，時代廣場上也可見他的快閃表演。

2019紐約Performa雙年展台灣首度受邀擔綱年度主題國，與瑞典並列，雙年展主要探索現場表演及視覺藝術，鼓勵參展藝術家現地創作並透過現場表演手法挑戰傳統，自11月1日起於紐約各場地展演當代藝術作品，台灣共有五位藝術家參展，分別為鄭淑麗、蘇匯宇、周育正、黃博志及余政達。

其中，余政達作品「法咪咪FAMEME」獲紐約時代廣場聯盟（Times Square Alliance）青睞，已於紐約時間21日至22日登上「世界中心」紐約時代廣場最大電視牆，24小時輪播，盛大亮相。

文化部發佈新聞稿指出，余政達專為該雙年展打造的新作FAMEME，藉由時興的自媒體「網紅」角色，以幽默且當代的形式探討亞洲人常見的美國夢，以及西方社會慣有對於亞洲文化的誤譯。



余政達化身法咪咪網紅（圖/文化部）

文化部說明，FAMEME的「榴槤博物館」開設在紐約蘇活區精品名店和中國城廉價攤商交界處之文青空間Wallplay，兩區域的屬性及客群具有極大反差，榴槤大王FAMEME則以浮誇和虛榮表現方式巧妙的連結二端。

文化部提及，這位「來自亞洲的榴槤大王」更以種種荒謬情境和最流行的媒體行銷手法來達成他所追求的資本主義需求，深刻探究當下社群媒體傳播的威力、網路時代的各種挑戰，以及資訊真偽的判別等文化現象與議題。

文化部透露，FAMEME「榴槤博物館」展品包含榴槤大王宣傳影片、榴槤樣品、網美自拍道具布景，以及販售榴槤大王相關文創商品，近3週來已吸引眾多觀光客及紐約客到訪拍照打卡，FAMEME的IG帳號已有數千人追蹤。

另外，FAMEME於21日發布最新饒舌單曲，同步於紐約時報廣場拍攝音樂錄影帶，超大電視牆宣傳廣告影片亦將入鏡，更多詳情請前往官網及Instagram查詢。



FAMEME「榴槤博物館」成為拍照打卡處（圖/文化部）