中國間諜投誠澳洲揭密　點名中共下重金台媒助宣傳

中天電視、中視和TVBS今(23)日傍晚發出聲明，表示受到指控收受中國共產黨資金、透過新聞影響台灣選情為不實。

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）澳洲多家媒體周五起報導了一項震撼消息，一名滯留於澳洲的中共情報人員將一份重要資料交給了澳洲情報局（ASIO），也坦誠參與了一系列間諜活動，而在接受《看中國》專訪時，直言在2018年成功操作台灣九合一大選，期間拿到中共大筆金錢做宣傳的台灣媒體，他點名有中天、中視、東森等。

王立強表示，2018年的九合一選舉是他直接參與操作的，他們不但在三地建立了20多萬個網路帳號攻擊民進黨，還成立很多粉絲團作網路霸凌。王立強指團隊更建立海陸空「三軍」全面攻擊臺灣選舉，所謂空軍就是資助臺灣網路公司與媒體，僅媒體公司就花了15億人民幣。

至於陸軍，王立強說就是通過金錢，組織中國學生、香港學生、觀光團等對臺灣的學校廟宇等進行統戰，讓他們給中共傾向當選的站臺。海軍就是直接給候選人捐款，最典型的就是通過很多所謂海外捐款給臺灣候選人韓國瑜，從香港以海外名義捐款就有2000多萬人民幣。

而這樣操作下來，2018年操作的相當成功，而面對2020年大選，中共願意不惜一切代價也不能讓蔡英文連任，王立強補充。

影響台灣民意操作手法

王立強指中共專門為大選設立了很多情報站，包括臺北101大樓裡的某間酒樓，臺灣也有50幾個網路公司與直播頻道參與宣傳。中共更全方位滲透各個傳媒領域，大批主要負責人已經接受錢款答應為其服務，這當中包括XX時報的總負責人，XX大學校長，XX文化中心總經理，還有許多政客與黑社會領袖。

王立強也提到收買金額，行情是每人每年200萬至500萬人民幣，這些人的工作就是替間諜活動的開展與滲透進行各方面的幫助。

為了改變臺灣人的民意走向，中共也對臺灣各媒體投下重金，比如中天、中視、東森等，我們利用臺灣媒體來替其目標作宣傳，同時也挑起台灣媒體間的對立來達成其政治目的。

香港抗爭喚醒良知

王立強接受《看中國》訪問時表示：「我看到了香港的情形，實在不希望我親手把臺灣變成香港，所以，我放棄了。」

王立強在媒體上也說，他們指使網軍抨擊香港的異議份子，要「讓所有香港的擾亂份子有所恐懼」。

被問到下一步，王立強坦言他會害怕，知道中共當局不會放過他，他知道的太多了，因此希望澳洲政府能夠保護他，助其度過這個危險的難關，待事態穩定後，就會回到自己熱愛的畫畫工作上。