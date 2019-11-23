北歐「洋特法則」唾棄炫富？全球化挑戰傳統謙虛內斂風氣

（台灣英文新聞 / 廖凱倫 綜合外電報導）你對北歐人的印象是什麼？許多人認為北歐人內斂低調，但這樣的印象可能要改變了。

根據《BBC》報導，洋特法則(Law of Jante)是來自北歐社群的一項概念，提倡謙虛內斂、不炫富、社會平等，不要以為自己比其他人優秀。斯蒂芬•特羅特（Stephen Trotter）博士則稱「洋特法則」形塑北歐社會文化，不過，此無形規範在現今全球化時代已被挑戰。

數位時代的來臨，人們頻繁使用社群網站分享個人生活，或是炫富，導致愈來愈多人不再認同這個觀念。《BBC》寫道，挪威卑爾根大學副教授科尼利厄斯•卡佩倫（Cornelius Cappelen）認為「猖獗的個人主義」在社群媒體助漲下被渲染，並鼓勵人們要與眾不同。報導訪問的一位義大利裔瑞典網紅妮可•法爾西亞尼(Nicole Falciani) 則說「人人平等是一個不錯的思維，但它行不通」並且覺得「人們如果比其他人都更加努力，他應為此感到自豪」。

《BBC》訪問《瑞典人之生活秘訣》作家蘿拉•阿金瑪德•阿克斯特羅姆 (Lola Akinmade Åkerström)，她所提出的論點即符合法爾西亞尼的案例，她說25％的瑞典人具有外國背景，如雙親皆為移民者，而其他文化便為瑞典帶來要「慶祝自己的成就」等觀念。

然而，也有瑞典移民擁抱了「洋特法則」，如從智利移居瑞典的娜塔莉亞•艾瑞巴拉(Natalia Irribara)說她在瑞典傑出的攝影師與模特兒鄰居從不談論自己的成就，但是智利社會卻是過於強調諸如學歷、外貌、財富等物質條件，使其風氣傾向「自我陶醉」。瑞典記者斯蒂娜•達爾格倫(Stina Dahlgren)也說，「在瑞典說自己的薪水很高的人會被認為很奇怪。」

除了以上兩種觀點，亦有人認為「洋特法則」僅存於不同階層之間。作家阿金瑪德•阿克斯特羅姆就表示，很多收入階層、背景相似的瑞典人仍然還是會聚在一起，彼此也較接受炫耀行為。《BBC》受訪者安德烈亞斯•肯森（Andreas Kensen）就承認他「肯定會告訴朋友他去哪旅行了，或者在Instagram、Facebook上炫耀，但不會告訴剛認識的陌生人。」