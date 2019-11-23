高醫大退休教授出花波療癒新書　助憂鬱者擺脫心理感冒

（台灣英文新聞／醫藥組綜合報導）對於自然醫學有研究的高雄醫學大學退休教授許心華近日出書，分享她協助許多憂鬱症患者改善病情的案例，藉著出書分享要來幫助輕度憂鬱症患者不再心理感冒。

自由報導，年輕時到日本、美國先後修得心理學、自然醫學與中醫學3料博士，因在日本留學時生活壓力大，她接觸英國巴曲醫師的「花波」來改善情緒，後來變成花波研發者，近日許心華在台南耘非凡美術館發表《遇見巴曲花波》新書，希望幫忙輕度憂鬱患者不再心理感冒。

許心華博士指出，留日期間經英國留學生推薦接觸巴曲「花波」，後來自己從消費者、推廣者變成研發者，2006年她接觸量子儀器後，深切感受物質、能量、信息3大系統在身心靈健康扮演重要角色，一頭栽進量子醫學研究、獨創量子花波療癒改善情緒。

許博士說明，花波（又稱花精）與市面上的精油不同，精油是花朵身體，有香味；花波則是花朵的信息（意即能量），沒有香味，花波結合醫學，它很自然、安全、簡單，是一種大自然療癒。

許心華表示，花波是量子共振的信息系統，是自然醫學領域，國內外學術文獻與臨床研究，證實花波療癒可協助情緒困擾者飛躍苦海、翻轉生命，是近2百年來歐洲新興的自然醫學，是藉由大宇宙的花朵波動頻率調解人這小宇宙的生物體波動頻率，達到平衡身心靈的效果。

WHO（世衛組織）公布2020年憂鬱症將與癌症並列全球10大疾病排行榜之首。許教授強調，她出書目的是要幫助許多輕度憂鬱症（心理感冒）患者飛躍苦海，利用非藥物方式恢復身心靈健康。

3年前接觸許心華花波療癒的患者婷婷，今天出席現身說法，她說，3年半前，從小養她長大的外婆過世，因來不及見外婆最後一面，極度傷心難過，竟陷入憂鬱泥淖，還愈來愈嚴重，成了憂鬱重症，每天睡前要吃7顆藥，其中兩顆是管制的FM2，約3年前經友人介紹了解、使用花波療癒，半年後病情明顯改善，精神科醫師還減藥，如今病情改善到藥量吃不到過去的3分之1，醫師說藥量可再減半，迄今已無憂鬱症狀，只剩下睡眠障礙治療。