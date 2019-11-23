余英時：部分台灣媒體幾乎變成人民日報台灣版

史學泰斗余英時表示，中共永遠不會承認八九民運合法 性，「他們認為天安門鎮壓是十分正確的，是它今天強 大的原因，所以要它來平反六四，那是... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）22日在一場政大遠距演講活動上，中研院士余英時指出，台灣現在面臨很大危機，中共統戰無所不在，面對中共的威脅，台灣人民必須有深厚的人文修養，才能面對中共的威脅，避免被統戰、滲透。

政治大學校長郭明政一手推動「羅家倫國際漢學講堂」今天揭幕，旅居美國、年近90歲的中研院士余英時受邀開講，當中他發出警語，台灣對中共的認識必須再加強，在文化各方面都應有相關準備，無論政治、哲學、史學等各個領域，人民都需對中共有起碼的認知，他看到部分台灣媒體已幾乎變成人民日報的台灣版，可見台灣的人文修養還有很大的缺憾，這個缺憾不補起來，很難對抗中共無孔不入的統戰滲透。

余英時表示，新時代面對新問題，台灣的民主在形式上成器，但運作上還未達十全十美，需要更多精神價值的支撐，就是人文修養，讓民主、科學深植人心，作為人們最重要的生活方式。而台灣現在面臨很大的危機，隔海的中共政權隨時要把台灣拿下，憑藉的不只是武力，還靠各方面的運作，「統戰」無所不在，如果沒有相當的人文修養，根本看不出共產黨的手法和背後用意。

余英時指出，從台灣過往的歷史可知，台灣過往長期受到中國國民黨的思想控制，影響了某些人對自由民主文化的嚮往，香港則是受英國殖民，殖民政府不給民主，卻實實在在地給人民自由，他曾在香港居住多年，深知自由對香港人的重要。

針對近來的香港民主抗爭運動余英時也發表看法，他說香港中學生和大學生是反抗共產黨最強烈的一群，也得到台灣社會的支持，不過台灣本身對此意見多元分歧，多元是好事，但需要深厚的人文修養和知識，才能做出正確判斷。

同一時間澳洲也有媒體報導，一名王姓的中國間諜帶著資料向澳洲政府尋求政治庇護，內容包括去年中國介入台灣縣市首長的選舉的相關證據，希望民眾能注意。