澳洲野火持續延燒　無尾熊下場悲慘

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）由於破紀錄的高溫，澳洲的野火持續肆虐，光是新南威爾士和昆士蘭兩省就已燒毀超過200萬公頃的面積，就連雪梨和阿德萊德的空氣都被煙霧侵襲，不過除了人類之外，受害更嚴重的應該是當地的野生動物。

雖然部分動物有自己因應季節性野火的方式，不過由於人類破壞原生動物棲地，有些動物將不能倖免於難，像是外界最熟知的無尾熊，除了行動緩慢，牠們在面對危險時，只會在樹上縮成一團，這讓他們很容易被野火困在樹上，只能大聲哀號。

雪梨大學的生物學專家Chris Dickman指出，雄性無尾熊除了會在求偶季發出叫聲外，平常牠們是很安靜的動物，所以當你聽到無尾熊正在大聲吼叫，你就應該知道事情不太對勁。

Dickman教授說，野火肆虐的叢林中，大部分的動物平常都很安靜，部分影片記錄到的聲音，是在這些動物處在極度的痛楚或是恐懼中時才會發出，這並不是森林中該常聽到的聲響。

除了因火災直接喪命外，迪肯大學(Deakin University)野生生物學教授Euan Ritchie表示，蜥蜴和青蛙這類的生物雖然因為行動迅速可以逃過被燒死的命運，大火卻可以燒掉牠們賴以維生的食物與棲息地，讓牠們暴露在掠食者的威脅下，蜜蜂與一些已經瀕危的生物更是直接陷入生存危機。

在這種大規模環境災害中，只有那些會挖洞或是會飛的動物有可能逃過一劫，像是袋熊可以躲在牠們深入地底的巢穴中，負鼠則可以窩在樹洞裡，而袋鼠雖可以藉著快速的移動能力逃離火場，有時候牠們仍會被火困住。

對於那些辯稱野火一直都有，動物會自己適應的人，Dickman教授批評，這是十分天真的想法，像是無尾熊，就已經因為棲地被人類破壞而比以前更加的脆弱，這讓牠們在現在的棲息地被燒掉後無處可去。

他說，真要談論景觀的改變，應該要一直追溯到歐洲白人抵達之前，澳洲的地景雖然一直在變，但是從來不像現在變化得這麼厲害且快速。