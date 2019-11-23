香港周日區選　民主示威者籲全民投票

香港立法會議員陳淑莊表示，24日即將登場的區議會選 舉是香港目前唯一能一人一票選出代議士的選舉。圖為 張貼在灣仔一家餐館外的選舉文宣。... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）香港區議會選舉將於周日（24日）舉行，香港示威民眾22日發表連合宣言，呼籲民眾一定要去投票，不讓收錢吹捧中國政府的「五毛」網路酸民的分化工作得逞。

香港選委會、廉政公署、警務處同時也表態要維護和保護這次選舉。

為了「踢走」建制派，網民「人多終勝」在連登討論區發表「連登共同宣言」。當中指出，討論區內近日有大批「焦土、白票、分化五毛」帶風向，呼籲不要投票，「連登今日好多手足都出 Post 認同區選的重要性」。支持者們也表示，不容政府藉口腰斬選舉。

有專門整合各區抗爭活動的專頁早前也製作了「抗爭日程表」，據資料顯示，24 日只有兩項活動，分別就是「光復區議會：全民投票 踢走送中派」，以及「光輝行動 振興黃色經濟」，即到「黃店」消費。

媒體報導，香港警務處處長鄧炳強說，警方會確保本周日舉行的區議會選舉不受干擾，票站安全和選舉有秩序進行。 區選投票日將安排警員在票站附近地區作「高姿態」巡邏。

香港立法會24名民主派議員，向港府政制及內地事務局長聶德權發連署信，要求交代如果區議會選舉需要暫停或押後，封存和保管選票的安排。

信件指，選舉事務處曾發生遺失電腦及選民資料事故，令選民對當局保管資料的安排失去信心，要求詳細及具體交代，包括已投的選票是否封存於投票箱內、封存和運送選票的工作由哪些官員執行和監察等。

根據中央社整理的報導，香港區議會選舉每4年一次，2019年是香港主權轉移後的第6屆區議會選舉，議席由「民選議員」及「當然議員」組成。根據區議會選舉官網，此次民選區議員452名，當然議員27名，共計479名。據2015年區議會選舉結果，目前區議會議席仍以親政府的建制派為多數、約占7成，其餘屬泛民陣營。