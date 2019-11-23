中國間諜滲透台灣干擾選舉　投誠澳洲求庇護

澳洲媒體報導，一名坦言在香港、台灣及澳洲涉及間諜行動的中國叛逃者，提供有關中國政治干預的資料給澳洲，並尋求政治庇護。據稱他以假身分滲透台灣，企圖干預選舉。

法新社今天引用澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）旗下媒體指出，叛逃者名為王立強（Wang William Liqiang，音譯），已把在香港的中國資深軍事情報官員身分資訊交給澳洲反間諜機構，還提供這些官員如何在香港、台灣、澳洲籌資及領導活動等細節。

王立強說，他自己也在這3個地點參與滲透和擾亂活動，5名因涉嫌販售異議書籍而被抓到中國審問的香港書商裡，他有參與綁架其中一人。

報導提到，王立強接受「世紀報」（The Age）、「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）及電視新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時，揭露有關北京當局如何隱密控制上市企業以資助情報活動細節，包括監控異議者、建檔，以及把媒體組織納入麾下。

根據報導，王立強目前持觀光簽證，與妻兒住在雪梨，已申請政治庇護；他說自己若回中國會被處死。

王立強是於今年10月向澳洲安全情報組織（ASIO）坦承自己涉入並參與間諜活動，據稱包括以偽造身分、持南韓護照滲透台灣，驅使在地特工試圖干預2018年市長選舉及2020年總統選舉。

至於在香港，王立強說，他曾是藉著上市企業掩護下進行情報活動的一員，活動內容是滲透香港大學校園及媒體，打擊支持民主的運動。

他說自己在這個秘密組織中的角色是滲透所有香港的大學，指揮抨擊異議者的網攻行動；他還坦言負責招募中國學生滲入香港的大學及學生組織。

王立強表示：「我用愛國主義影響他們，引導他們愛國、愛黨、愛領導人，並強烈反擊那些香港的獨立及民主運動分子。」

據報導，王立強曾與一名高階情報特工會面，他認為此人以一家能源相關企業做幌子，在澳洲主導間諜活動。

但法新社指出，相關報導並未提到王立強在澳洲間諜活動的細節；澳洲近年已對中國間諜及擴張影響力的行動抱有疑慮。