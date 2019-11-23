撐港人抗爭　林夕逾3000首填詞作品傳被中國下架

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）香港樂壇著名作詞人林夕日前與台灣滅火器樂團合作撐香港歌曲「雙城記」，且出席台北「撐香港要自由」演唱會，近日傳出遭中國封殺他逾三千首作品，包括寫給王菲、張國榮、甚至北京奧運的歌曲。

作詞人林夕上週末17日在台北自由廣場前參加「撐香港要自由」演唱會，在台上感性致詞，表示現在在香港什麼都是罪，戴口罩、穿黑衣，甚至連買個雞蛋都會被香港警方認為有罪。現在在香港，連喊「香港加油」也是一種罪。林夕更說香港現在已經沒有「一國兩制」，只剩下「一國1.5制」，他坦言，那0.5的空間是香港法庭尚能夠公正審訊。

早在2014年香港「雨傘運動」時，林夕已填寫「撐起雨傘」一曲為運動者打氣，近日為台灣滅火器樂團填詞撐香港歌曲「雙城記」。

香港殘の香港娛樂誌21日貼文透露，有中國網民以「搬遷，林夕涼了？」貼文，表示接獲通知，有關林夕填詞的歌曲將在中國音樂網全面下架。

貼文指出，林夕也是繼達明一派、葉德嫻、關淑怡、RubberBand、C AllStar後，被全面下架作品的香港音樂人之一，也可能是至今歌曲數最多的下架抵制。

根據香港蘋果日報的報導，林夕與滅火器樂團合作撐香港歌曲「雙城記」已經挑戰中國政府敏感神經，而上週末在台灣「撐香港要自由」演唱會上數度指責香港政府破壞法治，恐踏上中國地雷。

大紀元記者實際在中國音樂網站如「酷狗音樂」、「蝦米音樂」搜尋林夕所創作歌曲，包括梅艷芳「似是故人來」、王菲「暗湧」、王力宏「愛你等於愛自己」等歌曲，「蝦米音樂」上均已沒有原版歌曲，「酷狗音樂」甚至顯示「沒有搜索到相關的歌曲」。

香港大學畢業、本名梁偉文的林夕，1980年代中期開始作詞生涯，至2019年由他所填詞的作品已經超過3500首歌曲，包括華語以及粵語。林夕2008年曾經為北京奧運主題曲「北京歡迎你」填詞。