阻中奪台灣友邦 前美官員籲派閣員訪台反制中國

中國連續3年奪台灣7個邦交國，美國總統川普前資深國務院顧問惠頓今天呼籲，北京每奪台灣一個邦交國，美國就該派一位閣員訪台作為反制。

他也建議美方讓台灣總統及外交部長訪問華府。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）今天舉辦座談會，邀請多位學者探討中國對台灣主權造成的威脅，其中包括在川普、前美國總統小布希（George W. Bush）任內曾擔任國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）。

現任華府智庫國家利益中心（Center for the National Interest）資深研究員的惠頓在座談會上表示，針對中國對台政治作戰，美國行政部門可從直接與間接兩個面向應對。

惠頓指出，由於斷交會降低台灣從事外交的能力，美國必須讓台灣「再變完整或恢復平衡」，故較直接的應對策略，就是只要北京每成功奪取台灣一個邦交國，美方就派一位內閣級官員訪台。

惠頓表示，同樣地，若中國阻礙台灣參與世界衛生組織（WHO），美國就該派其衛生及公共服務部長，或是主管美國服務衛生軍官團（US Public Health Service Commissioned Corps）的四星上將訪台，以彌補北京對台灣外交能力所造成的損害。

惠頓強調：「我會說，這麼做不是為了激怒中國，雖然北京顯然會被激怒，而是為北京政治作戰製造明顯、可預期後果。」

在間接應對策略方面，惠頓認為，台灣與美國同為民主政體，台灣也是美國在太平洋地區重要夥伴。他說，既然美國與同樣沒正式邦交關係的北韓、伊朗都能密集與其領導階層見面或協商協議，台灣總統及外長應該要能訪問華府，而且不是只能以「過境」名目造訪美國。

惠頓透露，美國共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）正計畫提出一項「急救台灣法案」（Taiwan SOS bill, 暫譯），去除台灣人因為美國「一中政策」所遭受到的部分侮辱對待，像是台灣官員無法進入美國國務院、白宮及五角大廈等。

同樣出席座談會的美國軍事專家、「2049計畫協會」研究員易思安（Ian Easton）也呼籲，美方應建立藍圖，以漸進方式正常化與台灣關係。

易思安說：「若我們不這麼做，就無法做其他的事，因為美國國務院總會說台美是非正式關係，所以美方必須限制自己。」他指出，若美國不想在未來10年「自找許多麻煩」，就必須在對台方式上更有野心及前瞻性。

面對中國軍事擴張威脅，易思安也建議台美互享空中及地面威脅影像、進行人員交流交換及舉辦海空聯合軍演。

針對聯合軍演部分，易思安提議可以部分秘密進行、部分公開，「這樣才能向北京傳達，我們（美方）嚴肅看待台灣防衛，也有必要決心做新的嘗試」。