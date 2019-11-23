川普自爆出面阻中國出兵香港　香港人權法案川普恐否決

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美國總統川普周五在接受Fox訪問時表示，「他」就是中國沒有出兵鎮壓香港的理由。

22日川普於​​​​​Fox & Friends節目上透過電話訪問指出，他已告知「他的朋友」習近平，不要派解放軍進香港鎮壓爭取民主的抗議學生，「別讓美中貿易談判情況變得更複雜」。

當然，川普也說，中國同樣警告美國，若簽署了國會甫通過的香港人權法案，就會採取報復行動。

面對中國的威脅，川普在節目上未言明是否會否決該項法案，只模糊說道：「我們一定要站在香港這邊，我支持自由，但我也站在習主席這邊，習也是我的朋友.... 另外我們［美中貿易談判］也在進行中，若能成功真的會很棒。」

川普也不忘邀功，若非他出面阻止，香港數以千計的人早已被殺害，也就不會有什麼街頭抗爭的事發生了。

19日，美國參眾兩院通過《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），議長裴洛西（Nancy Pelosi）更趕在感恩節長假之前簽字急送白宮，一切就等待川普簽字生效。彭博社報導，川普最快在週四就會簽字。

若川普不簽署法案，該法也將在10日後自動生效。不過the Washington Post報導卻解讀，川普周五在訪問中暗示他可能會否決這項支持香港民主抗爭的法案，儘管該法案以近乎無異議的方式在參眾兩院通過。