蘭嶼設核廢料貯存場　達悟族將獲逾25億補償金

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）有關核廢料蘭嶼貯存場設置，經濟部宣布給予達悟族人25.5億元回溯補償金。行政院今（22)日公布歷史公文並表示，蔣經國、孫運璿在行政院長任內，未經蘭嶼人同意，核定在蘭嶼興建核廢料貯存場。

核廢料蘭嶼貯存場設置真相報告指出，當初決策過程達悟族人並不知情，經濟部今天宣布給予達悟族人25.5億元回溯補償金，成立基金會管理。總統蔡英文22日參加宣布會時強調，釐清真相就是原住民轉型正義的目標。

中央社引述行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，「今天的補償，對行政院與蘭嶼都具有歷史意義」，這也是回復歷史真相、彌補對蘭嶼傷害的第一步。

行政院並提供當時被列為機密的相關公文，Kolas指出，1970年代，時任行政院長蔣經國、孫運璿，先後未經蘭嶼人同意，核定在蘭嶼規劃、興建、擴建核廢料貯存場，一放就40年，對當地人造成心理、身體傷害。多年來蘭嶼人民抗爭、怒吼，但補償傷害、遷出核廢料的要求從未被認真對待。

Kolas說，2016年後，經蔡總統指示，歷經林全、賴清德等行政院長進行歷史檔案的清查與調查，挖掘舊公文，確認蘭嶼人確實在未被告知的情況下，被強迫接受核廢料。

她表示，3年來，政委林萬億在政府、台電、蘭嶼間溝通補償內容，獲得大部分蘭嶼人的理解與支持，再由行政院長蘇貞昌接手，在今年10月18日核定發布施行「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」。

Kolas表示，這項要點的精神為：核廢料遷出蘭嶼前，將一次性以25.5億補償蘭嶼，另每3年再補償2.2億，到遷廠為止。該基金將成立董事會，董事會將由部落、中央地方政府代表組成，由董事會議決補償金可用於蘭嶼島上的社福、醫療、交通、教育、生態等。

行政院22日公布當時被列為機密的公文並表示，時任行政院長蔣經國(上圖)、孫運璿(下圖) 未經蘭嶼人同意，先後核定在蘭嶼興建核廢料貯存場。（行政院提供）中央社