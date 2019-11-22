山友注意！明年起玉山取消2月「靜山」措施　開放雪季入園

明年起冬季也可以攀登玉山了 (圖/中央社)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）玉山國家公園管理處自民國94年起每年2月實施「靜山」措施，暫停玉山主群峰線入園活動，迄今已15年。但為配合政府山林解禁政策及聽取各方意見討論後，明年(2020年)2月起，決定不再實施「靜山」措施。

中央社報導，「靜山」措施暫停玉山主群峰線入園活動，雖可讓山林休養生息、生態復育、同時減少民眾因不適應高山寒冷環境，導致危害生命，但也招致部分登山者反對。

玉山國家公園管理處 (以下簡稱: 玉管處) 今（22)日發布新聞稿表示，過去每年2月「靜山」措施已取消，將兼顧登山安全、生態保護、山林開放進行管理。

另外，時序入冬，玉山國家公園海拔2600公尺的塔塔加，已可見路面結霜，園內3000公尺以上高山，夜間氣溫也降到攝氏5度以下。玉管處預告民國109年 (即2020年)1月到3月實施雪季服務，除提供步道、環境資訊以利民眾規劃登山，若排雲山莊積雪達5公分以上或雪線降到白木林等門檻時，也將實施雪季安全加強措施。

玉管處表示，雪季服務期間將隨時在官網公布最新步道、氣候、雪況等資訊；為避免單日往返玉山主峰線民眾，因為趕時間疏忽步道結冰溼滑，發生墜崖意外，故雪季期間不受理單日往返申請。

玉管處指出，雪季安全加強措施，包含所有路線開放申請，但民眾需上傳雪攀裝備、體能狀況及技術自我檢查表含聲明書備查，雪攀隊伍人數也降為1到6人（含領隊），隊伍應留意山區現況訊息及配合管理處人員必要指導，也應自主審視雪攀裝備正確使用方式，並注意山區積雪結冰路段與困難地形。

玉管處強調，登山本來就有風險，更別說惡劣地形覆蓋冰雪時，變成風險更高的冰雪岩混合地形，讓墜崖等意外風險大幅提升。此外雪季低溫、強風、濃霧甚至暴雪等變數，無經驗者恐因應變不及發生意外，提醒山友最好具備雪地登山經驗，攜帶足夠裝備，更重要的是行前應有的雪地訓練。

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